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Перекрытие дороги из-за пожара: что известно о ЧП на 2-й Станционной, где горят склады — онлайн

Очевидцы сообщали о том, что слышали взрывы

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Сегодня вечером, 26 декабря, в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар на складах на 2-й Станционной. Из-за происшествия была перекрыта дорога.

НГС следит за ситуацией в режиме онлайн.

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Как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на очевидцев, во время пожара на Станционной в воздухе присутствует «жуткий запах пластика».

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Информация о перекрытии дороги по ул 2-й Станционной вблизи пожара сохраняется в 2ГИС. При этом сервис сообщает, что заторов рядом с местом происшествия нет.

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На место пожара в здании в Новосибирске следует пожарный поезд.

— Продолжается наращивание группировки необходимых сил и спецтехники пожарно-спасательного гарнизона, в том числе на место пожара следует пожарный поезд, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО.

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Публикуем видео пожара на 2-й Станционной, 30 в Новосибирске. Кадры места происшествия прислал читатель НГС.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Читатель НГС

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По информации ГУ МЧС России по НСО, пожар ликвидируют более 70 человек и 20 единиц техники.

— Произошло обрушение конструкций, существует угроза соседним зданиям. Также отмечена высокая температура и большая площадь горения, — указано в сообщении.

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По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, площадь пожара составляет 1805 квадратных метров. Существует угроза соседним зданиям.

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По данным пресс-службы МЧС России по Новосибирской области, сообщение о пожаре в складском

здании поступило в 16:58. Ранг пожара #2.

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