Перекрытие дороги из-за пожара: что известно о ЧП на 2-й Станционной, где горят склады — онлайн

Как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на очевидцев, во время пожара на Станционной в воздухе присутствует «жуткий запах пластика».
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Информация о перекрытии дороги по ул 2-й Станционной вблизи пожара сохраняется в 2ГИС. При этом сервис сообщает, что заторов рядом с местом происшествия нет.
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На место пожара в здании в Новосибирске следует пожарный поезд.
— Продолжается наращивание группировки необходимых сил и спецтехники пожарно-спасательного гарнизона, в том числе на место пожара следует пожарный поезд, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО.
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Публикуем видео пожара на 2-й Станционной, 30 в Новосибирске. Кадры места происшествия прислал читатель НГС.
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По информации ГУ МЧС России по НСО, пожар ликвидируют более 70 человек и 20 единиц техники.
— Произошло обрушение конструкций, существует угроза соседним зданиям. Также отмечена высокая температура и большая площадь горения, — указано в сообщении.
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По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, площадь пожара составляет 1805 квадратных метров. Существует угроза соседним зданиям.
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По данным пресс-службы МЧС России по Новосибирской области, сообщение о пожаре в складском
здании поступило в 16:58. Ранг пожара #2.
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