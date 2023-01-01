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«Ограничили доступ к заказам»: что будет с таксистом, врезавшимся в поезд, и вез ли он пассажиров — ответ агрегатора

ДТП произошло утром 1 января

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Машина получила серьезные повреждения

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Сервис «Яндекс.Такси» ограничил доступ к заказам водителю, который врезался в поезд утром 1 января под Новосибирском, выехав на переезд на красный свет. ДТП произошло около 08:00 в районе поселка Березовки недалеко от Кольцово.

— Водитель Volkswagen Polo выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с грузовым поездом. ДТП оформлено с материальным ущербом. Пострадавших нет, — сообщили в ГИБДД Новосибирска.

В «Яндекс.Такси» объяснили, что в момент ДТП водитель не выполнял заказ.

— Водитель партнера во время аварии не находился на линии и не выполнял заказы. Таксопарк, где трудоустроен водитель, в курсе ситуации. Водителю ограничен доступ к заказам сервиса до окончания разбирательств, — отметили на запрос корреспондента НГС в компании.

Три машины столкнулись рано утром на улице Ватутина в Новосибирске. В итоге один из седанов перевернулся на крышу.

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