Не везет (пока только таксистам): как перестраивается рынок такси в Новосибирске и что ждет пассажиров

Сделка на 178 миллионов долларов

В начале февраля «Яндекс.Такси» объявили о покупке части активов «Везёт».

— Группа компаний «Яндекс.Такси» покупает кол-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы компаний «Везёт». Водителям будет предложено подключиться к платформе «Яндекс.Про», — сообщили тогда в пресс-службе компании.

Сумма сделки составила 178 миллионов долларов. Интеграцию обещают завершить во втором квартале 2021 году.

В прошлом ФАС уже отказывал «Яндекс.Такси» в покупке «Везёт».

— В отличие от соглашения между «Яндекс.Такси» и «Везёт», анонсированного в июле 2019 года, новая сделка подразумевает приобретение лишь части активов «Везёт», действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение, — объясняют в «Яндекс.Такси».

Но федеральная антимонопольная служба проявила интерес к сделке и в этот раз:

— ФАС России проверит информацию о покупке компанией «Яндекс.Такси» части активов группы «Везёт» на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства и необходимости ее согласования с ведомством.