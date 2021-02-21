Не везет (пока только таксистам): как перестраивается рынок такси в Новосибирске и что ждет пассажиров

Новосибирские таксисты рассказали о своих реальных заработках
В Новосибирске постепенно перестраивается работа такси — изменения происходят как на федеральном уровне («Яндекс.Такси» объявило о покупке части активов «Везет»), так и на местном (стоимость поездок сильно выросла из-за снегопадов, пробок и масштабного строительства). Водители переживают, что скоро они могут остаться без работы или нормального дохода — уже сейчас их заработки сильно упали. Например, таксист Андрей Пинчук за работу с шести утра до позднего вечера зарабатывает максимум 1000 рублей, это 26 тысяч в месяц, при этом ему нужно платить ежемесячный кредит в 40 тысяч за машину, на которой он работает. Таксисты считают, что дальше будет еще хуже и им придется искать новую работу. Чего ждать водителям и пассажирам — мы поговорили с агрегаторами, экспертами и теми, кто таксует.
Сделка на 178 миллионов долларов
В начале февраля «Яндекс.Такси» объявили о покупке части активов «Везёт».
— Группа компаний «Яндекс.Такси» покупает кол-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы компаний «Везёт». Водителям будет предложено подключиться к платформе «Яндекс.Про», — сообщили тогда в пресс-службе компании.
Сумма сделки составила 178 миллионов долларов. Интеграцию обещают завершить во втором квартале 2021 году.
В прошлом ФАС уже отказывал «Яндекс.Такси» в покупке «Везёт».
— В отличие от соглашения между «Яндекс.Такси» и «Везёт», анонсированного в июле 2019 года, новая сделка подразумевает приобретение лишь части активов «Везёт», действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение, — объясняют в «Яндекс.Такси».
Но федеральная антимонопольная служба проявила интерес к сделке и в этот раз:
— ФАС России проверит информацию о покупке компанией «Яндекс.Такси» части активов группы «Везёт» на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства и необходимости ее согласования с ведомством.
Что изменится для пассажиров и таксистов (версия «Яндекс.Такси»)
— Для пользователей «Везёт», вызывающих машину по телефону, ничего не изменится, а пользователями приложений будет предложено воспользоваться приложением «Яндекс.Go». График переключения будет объявлен позже. В результате интеграции качество услуг улучшится, а все поездки через систему будут застрахованы на случай ДТП на сумму до 2 миллионов рублей, — обещают в «Яндекс.Такси».
Насчет проверки ФАС в компании не переживают — можно считать, что интеграция состоится:
— Мы готовы предоставить всю необходимую информацию по запросу ведомства. Балансовая стоимость активов «Везёт» попадает в диапазон, не требующий согласования покупки по российскому законодательству.
Для водителей, говорят в «Яндекс.Такси», условия только улучшатся:
— Мы ожидаем, что в результате сделки совокупное количество машин на линии и плотность заказов вырастут, среднее расстояние до клиента, время в пути до него и, соответственно, холостой пробег — снизятся. В результате сделки и перевода водителей на единую платформу мы ожидаем повышения самого важного показателя для водителя — его дохода за час работы. Кроме того, мы планируем активнее развивать логистику в регионах, что, с одной стороны, позволит водителям увеличить доход за счет диверсификации, а пользователи получат доступ к экспресс-доставке.
Реакция «Ситимобил» и «Максим»
Другие компании пока предпочитают отмалчиваться и никак не комментировать слияние двух крупных агрегаторов. В «Ситимобил» и самом «Везёт» решили не отвечать на вопросы НГС.
В сервисе заказа такси «Максим» считают, что еще рано говорить о последствиях сделки для рынка:
— Преждевременно это обсуждать. ФАС России проверит информацию на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства и необходимости ее согласования с ведомством. Ранее антимонопольная служба не давала согласия на сделку, — говорят в пресс-службе компании.
Повышение цен и подготовка к интеграции
С конца января 2021 года новосибирцы заметили повышение цен на такси. Но основными причинами сервисы и сами водители называют не сделку агрегаторов, а условия на многострадальных дорогах Новосибирска. Они винят в повышении цен плохую уборку снега, постоянные пробки и крупные стройки, которые сейчас развернуты в городе (мост и стадион).
В начале февраля коммерческие клиенты «Везёт» получили письмо, что агрегатор «Яндекс.Такси» приобрел кол-центры «Везёт».
— Это позволит нам объединить пользовательские базы, а также знания и опыт, — говорится в письме, которое есть в распоряжении редакции.
Также рассылка прошла по водителям «Везёт».
Чего боятся таксисты
Многие водители остро отреагировали на новость о сделке. Они предполагают, что условия их работы ухудшатся: в «Везёт», по их словам, было много старых машин, а у «Яндекс.Такси» приоритет отдается новым автомобилям.
— Ждем, что решится с «Везёт». На днях были уведомления, что коммерческие компании уже перешли на систему «Яндекса». У людей старые автомобили, у «Яндекса» — приоритет на новые машины. Часть людей останутся просто без работы, другие будут продавать свои старые машины и брать кредит на покупку новых. Цена поездки и так слишком низкая, будет еще ниже. Она поднимается только при высоком спросе. Сейчас днем вообще невыгодно работать. Только утром и вечером, — говорит таксист Павел.
Недавнее повышение цен из-за плохих дорожных условий отразилось на спросе — люди стали реже вызывать такси. Например, Павел сейчас выполняет
— Мы считаем, что цены на поездки снизятся. «Яндекс» для себя расширяет пассажиропоток и будет брать именно этим. Им не важна сумма поездки, им нужен пассажиропоток. Потому что у них очень много сервисов. Средняя цена поездки днем составляет
Он говорит, что некоторые водители уже уходят из такси, что также могло сказаться на цене поездок. Ранее о дефиците таксистов говорил и источник НГС, правда, он связывал это с коронавирусом и оттоком мигрантов, которые перед пандемией уехали на родину, а потом не смогли вернуться в Россию из-за закрытых границ.
— Машин стало меньше на линии. А цена на их аренду уже выросла. Теперь стоят
Его коллега Максим, уже 12 лет работающий в «Везёт» (бывший «Лидер»), подтверждает:
— У нас система работает по-другому. Почему я не должен знать стоимость поездки и пункт назначения, куда я еду? А в «Яндекс» этого нет, цену узнаешь только во время поездки. Может, она совсем занижена. «Яндекс» делает скидки за счет водителя. А в «Везёт» всё видно и не было такого, чтобы водителя наказывали за отказ от заказа.
Сам Максим планирует уходить из этой сферы, но говорит, что Новосибирск без таксистов не останется: «У кого-то нет выбора и некуда уйти, поэтому останется работать».
Мнение эксперта
Официальный представитель Федерации автовладельцев России в Новосибирске Михаил Мезенцев говорит, что происходящее на рынке такси — закономерный процесс.
— Те люди, которые пользовалась такси
Спрос на такси сейчас также намного выше, чем был раньше.
— Когда с пересадкой на автобусе и метро поездка будет стоить 50 рублей, а за такси отдашь 100 рублей, то понятно, почему очень многие пользуются такси. Спрос рождает предложение, поэтому на рынке появилось множество агрегаторов. Всё всегда одно за другое цепляется. Каждые полгода повышают акцизы, топливо, стабильно идет прирост по продуктам питания. Если водитель будет зарабатывать на том же уровне, что и год-два назад, то денег просто не будет хватать на еду. Вполне логично, что стоимость такси должна расти, — убежден эксперт. — Понятно, что агрегатор хочет зарабатывать больше — это желание любого бизнесмена. Организация же не благотворительная, поэтому и создана, чтобы извлекать прибыль. Когда государство не регулирует отношения, то бизнес будет стараться заработать как можно больше. Чем он меньше будет платить исполнителю, тем больше останется ему. И пока эти взаимоотношения ничем не регулируются, то всё и будет в свободном плавании.
В середине января мы публиковали колонку авторедактора НГС Дмитрия Косенко, который раскритиковал уровень обслуживания в новосибирской сфере таксоперевозок. А как живут сами таксисты, с чем сталкиваются в период пандемии, как сводят концы с концами и почему критикуют крупных агрегаторов — рассказ о водителе, который работает сам на себя, вы можете почитать здесь.