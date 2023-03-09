Заплатили 13 тысяч, надышались хлором: сибирячка заявила, что ее отравили в сауне — что говорят в заведении

— По началу все было хорошо, спустя пару часов начали коллективно чихать. Но мы так и подумали, что чихаем от хлорки и в этом ничего страшного. Со временем, тем более, привыкаешь к запаху, и он особо не ощущается. А вот в последний час началось «веселье»: ужасно резало глаза, они слезились и чесались, нам заложило нос, мы чихали и начался кашель, — пишет девушка в отзыве.