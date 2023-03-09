Заплатили 13 тысяч, надышались хлором: сибирячка заявила, что ее отравили в сауне — что говорят в заведении

Жительница Новосибирска заявила, что получила отравление хлором в сауне гостиничного комплекса «Дк». Отзыв о заведении она оставила на «Флампе». В самом комплексе заявляют, что применении хлора необходимо для обработки, а раньше от клиентов подобных жалоб не поступало.
Автор поста, Вероника, рассказала, что втроем с подругами сняла сауну на 6 часов. Девушки отдыхали в зале «Голубая лагуна». По словам Вероники, все трое почувствовали сильный запах хлорки уже на входе в помещение, но не придали этому значения.
— По началу все было хорошо, спустя пару часов начали коллективно чихать. Но мы так и подумали, что чихаем от хлорки и в этом ничего страшного. Со временем, тем более, привыкаешь к запаху, и он особо не ощущается. А вот в последний час началось «веселье»: ужасно резало глаза, они слезились и чесались, нам заложило нос, мы чихали и начался кашель, — пишет девушка в отзыве.
Когда время в сауне закончилось, девушки вышли на улицу и им стало легче, но ночью симптомы вернулись:
— Я просыпалась от того, что закашливалась, утром болели и слезились глаза. У подруг аналогичная проблема, — рассказала Вероника. Она отметила, что за отдых они с подругами заплатили 13 тысяч рублей.
Корреспонденту НГС девушка сообщила, что рассчитывает завершить разбирательства мирным путем. Также, по ее словам, к врачам она не обращалась.
В гостиничном комплексе «Дк» журналисту НГС сообщили, что заведение в курсе ситуации:
— Видели отзыв. Конечно, у нас пахнет хлоркой, мы же очищаем бассейн. В любом бассейне будет пахнуть хлоркой. Бассейны у нас все чистые, теплые. Не можем понять, почему они оставили такой отзыв, к нам очень много людей приходит все довольны. Никогда не было проблем, — пояснили НГС в сауне.
В январе прошлого года отравление хлором получила многодетная семья из Новосибирска. Супруги вместе с детьми сняли коттедж с бассейном на Переселенческой, 80. Вечером новосибирцы искупались и отправились спать. Утром матери с тремя детьми стало плохо — их увезли на скорой. Тогда историей заинтересовалась прокуратура и Следственный комитет.