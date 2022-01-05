Многодетная семья отравилась хлором в новосибирском бассейне. Дети и мать госпитализированы

В Новосибирске для многодетной семьи праздничный отдых в коттедже закончился больницей. Мать с тремя детьми была госпитализирована, предположительно, из-за отравления хлором.



4 января супруги вместе с детьми и другими родственниками отправились отдыхать в арендованный коттедж с бассейном на улице Переселенческой, 80. Вечером новосибирцы искупались и отправились спать. Утром 5 января семья вернулась с отдыха домой. Оттуда уже была вызвана скорая помощь, которая увезла мать с тремя детьми в детскую больницу. Прокуратура объявила о старте проверки.