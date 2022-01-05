Многодетная семья отравилась хлором в новосибирском бассейне. Дети и мать госпитализированы

В Новосибирске для многодетной семьи праздничный отдых в коттедже закончился больницей. Мать с тремя детьми была госпитализирована, предположительно, из-за отравления хлором.
4 января супруги вместе с детьми и другими родственниками отправились отдыхать в арендованный коттедж с бассейном на улице Переселенческой, 80. Вечером новосибирцы искупались и отправились спать. Утром 5 января семья вернулась с отдыха домой. Оттуда уже была вызвана скорая помощь, которая увезла мать с тремя детьми в детскую больницу. Прокуратура объявила о старте проверки.
— Обстоятельства происшествия устанавливаются в ходе проверки, проводимой сотрудниками отдела СКР, результаты которой взяты в прокуратуре на контроль. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законности и качества оказания услуг, — сообщили в прокуратуре. Предположительной причиной там назвали отравление хлором.
По информации с сервиса 2GIS, по адресу ул. Переселенческая, 80 находится гостевой дом на 30 человек с сауной, бассейном, бильярдом и беседкой с искусственным озером. Посетители в среднем оценивают сервис заведения на 4 из 5 баллов.
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Обновлено в 15:30: В СК по Новосибирской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
3 января в Омске в спортивно-оздоровительном центре «Райская лагуна» произошло массовое отравление. По предварительной информации, всего пострадали 10 человек — 7 детей находятся в ДГБ № 3, 2 детей — в БСМП № 1, 1 женщина находится на амбулаторном лечении.