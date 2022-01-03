В омской сауне женщина и девять детей отравились парами хлора

В Омске в спортивно-оздоровительном центре «Райская лагуна» произошло массовое отравление. Об этом сообщает портал NGS55.RU со ссылкой на собственный источник. По информации издания, обращения в скорую помощь начали поступать сегодня,
— Состояние не угрожает жизни детей и подростков, оказавшихся в указанном развлекательном центре. Некоторые из них будут выписаны сегодня, некоторые, по прогнозам медиков, в течение двух дней, — сообщили в региональном Минздраве. — Взрослым стационарная помощь не потребовалась.
«Райская лагуна» в Омске — это комплекс из гостиницы, бань, саун и бассейна. Сейчас туда выехала прокуратура и следователи, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По предварительным данным следствия,
По предварительной информации издания «Город55», пострадавшие госпитализированы с предварительным диагнозом «отравление хлорсодержащими средствами для обработки бассейна». Также прокуратура сообщает, что есть риск, что пострадавшие отравились парами хлора.
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