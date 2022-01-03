В омской сауне женщина и девять детей отравились парами хлора

«Райская лагуна» в Омске — это комплекс из гостиницы, бань, саун и бассейна. Сейчас туда выехала прокуратура и следователи, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По предварительным данным следствия, 2 января 3 семьи с 9 детьми в возрасте от 3 до 13 лет отдыхали в сауне. Поздно вечером уже дома родители всех детей заметили их недомогание и обратились в больницу.

По предварительной информации издания «Город55», пострадавшие госпитализированы с предварительным диагнозом «отравление хлорсодержащими средствами для обработки бассейна». Также прокуратура сообщает, что есть риск, что пострадавшие отравились парами хлора.

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