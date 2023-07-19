«Была мысль не лететь». Сибирячка купила субсидированный билет в S7 и не смогла попасть в самолет с первого раза

— Смущенная девушка на стойке регистрации подала мне посадочный билет без места, сказала, что поменяли борт и потупила глаза. Я объяснила, что должна улететь, потому что отпуск заканчивается. Рядом был другой пассажир, который тоже не попал на борт, его уговорили пойти в гостиницу, — объяснила Анна.

Пассажирка решила пойти на посадку без места, думала, что ее запустят в самолет, но мест не хватило. По словам Анны, рядом стояли еще 5 человек, которые также не смогли улететь. Представители авиакомпании предложили пенсионерке улететь 13 июля, дали карточку на 2,5 тысячи рублей. Женщина согласилась и подписала документ о том, что не имеет претензий к авиакомпании.