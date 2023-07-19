«Была мысль не лететь». Сибирячка купила субсидированный билет в S7 и не смогла попасть в самолет с первого раза

Жительница Новосибирска купила у авиакомпании S7 субсидированный билет, положенный пенсионерам, на рейс Новосибирск — Абакан в конце июня, но оказалось, что ей не досталось места.
Анна (имя изменено по ее просьбе. — Прим. ред.) должна была улететь из Толмачево 12 июля, но места на самолет, по ее словам, не хватило. Тогда женщине предложили улететь 13 июля, но и там, уверяет пассажирка, ей сказали перед посадкой, что мест нет.
Как рассказала НГС Анна, она планировала отдохнуть в Абакане с 12 по 16 июля, потому что была в отпуске. Увидела, что на это направление есть субсидированные билеты для пенсионеров, и решила купить его. Женщина думала, что желающих улететь в Хакасию немного, поэтому решила, что пройдет регистрацию в аэропорту, и приехала туда за 1,5 часа.
— Смущенная девушка на стойке регистрации подала мне посадочный билет без места, сказала, что поменяли борт и потупила глаза. Я объяснила, что должна улететь, потому что отпуск заканчивается. Рядом был другой пассажир, который тоже не попал на борт, его уговорили пойти в гостиницу, — объяснила Анна.
Пассажирка решила пойти на посадку без места, думала, что ее запустят в самолет, но мест не хватило. По словам Анны, рядом стояли еще 5 человек, которые также не смогли улететь. Представители авиакомпании предложили пенсионерке улететь 13 июля, дали карточку на 2,5 тысячи рублей. Женщина согласилась и подписала документ о том, что не имеет претензий к авиакомпании.
— Пришлось потратиться, понервничать, была мысль вообще не лететь. У меня был на руках посадочный талон на другой рейс, поэтому на следующее утро я сразу пошла на посадку. Там представитель S7 сказала, что мест нет, то есть я уже второй день не могу улететь, на этот раз из-за сбоя в программе. Мне сказали подождать и если места останутся, то я улечу. Мне повезло, что место осталось, — поделилась сибирячка.
Анна решила продлить отпуск и поменяла билеты из Абакана в Новосибирск на 18 июля вместо 16 июля, в авиакомпании дополнительных средств не попросили. Перед вылетом из Хакасии женщина снова позвонила в авиакомпанию, чтобы узнать, есть ли она в списке бронирования.
— Мне сказали, что онлайн я зарегистрироваться не могу, потому что отмечена в базе как не явившаяся на рейс. Не поняла только, на какой именно рейс 12 и 13 июля. Чтобы улететь в Новосибирск, я специально приехала в аэропорт за 3 часа, на этот раз меня запустили в самолет без проблем, — рассказала женщина.
НГС направил запрос в авиакомпанию S7, чтобы узнать подробности случившегося.
Это не единственный случай, когда пассажирам не хватило мест в самолете авиакомпании. НГС известно о том, что 3 июля из Новосибирска в Иркутск летел другой пассажир — Матвей. Он заявил, что попал в самолет за несколько минут до конца посадки, потому что сотрудники авиакомпании S7 сказали, что мест в самолете нет, и выдали посадочный талон без конкретного места в салоне. 6 июля также на рейс Новосибирск — Иркутск пассажирке не хватило места, по ее словам, онлайн-регистрация началась ночью, она ее прошла, но в такси заметила, что регистрация не прошла. Женщина решила зарегистрироваться в Толмачево, но ей не хватило места в самолете. Теперь сибирячка планирует судиться с авиакомпанией. По этим ситуациям НГС также направил запрос в авиакомпанию S7, ответ пока не поступил.