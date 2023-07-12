«Выдали посадочный без места»: пассажир рейса из Новосибирска заявил, что его пустили в самолет за несколько минут до взлета

— Примерно в 00:00 подошел на стойку регистрации и поставил чемодан на весы. Девушка проверила паспорт и сказала, что мест нет, но посадочный выдаст без места. Может быть, я улечу, а может, и нет, — вспоминает Матвей.

В Иркутске у сибиряка были назначены встречи и мероприятия. Как вспоминает Матвей, он подошел на стойку авиакомпании S7 в аэропорту, где сообщили, что произошел сбой, но мест всё равно нет.