«Выдали посадочный без места»: пассажир рейса из Новосибирска заявил, что его пустили в самолет за несколько минут до взлета

Пассажир авиакомпании S7 заявил, что его пустили на рейс Новосибирск — Иркутск за несколько минут до конца посадки. По его словам, сотрудники заявили, что мест в самолете нет, и выдали посадочный талон, по которому нельзя было пройти в самолет, как всем пассажирам.
Как рассказал НГС Матвей, он заранее купил билет на самолет из Новосибирска в Иркутск, рейс был 3 июля в 02:20. Мужчина решил пройти регистрацию в Толмачево, потому что он летел в командировку и ему необходимо было сдать в бухгалтерию посадочный талон.
— Примерно в 00:00 подошел на стойку регистрации и поставил чемодан на весы. Девушка проверила паспорт и сказала, что мест нет, но посадочный выдаст без места. Может быть, я улечу, а может, и нет, — вспоминает Матвей.
В Иркутске у сибиряка были назначены встречи и мероприятия. Как вспоминает Матвей, он подошел на стойку авиакомпании S7 в аэропорту, где сообщили, что произошел сбой, но мест всё равно нет.
— Сказали, что уже несколько человек, как я, пришли, но шанс улететь есть. Предложили пройти на контроль и ожидать посадки, если кто-то не придет, то посадят на рейс. Ожидание с прохождением контроля длилось 1,5 часа, — отметил мужчина.
Как объяснил Матвей, в 01:40 началась посадка на рейс, он пошел один из первых, но автоматические ворота, которые открываются по QR-коду из посадочного талона, мужчину не пропустили — показали «Х» красного цвета. Сотрудница, по его словам, попросила отойти в сторону и дождаться окончания посадки.
— Нас накопилось 5 человек, до окончания посадки осталось 10 минут, на воротах уже никого из пассажиров не было, только мы, которые ожидали в надежде улететь. После подошла еще пассажирка. Спустя время сотрудница сообщила, что осталось только одно место на рейс и назвала мою фамилию, — объяснил Матвей.
НГС направил запрос в пресс-службу S7, чтобы узнать, действительно ли нескольким пассажиркам не хватило места в самолете и почему.
Это не первый случай, когда пассажиры покупают билет заранее и не могут улететь. Так, одна из сибирячек опоздала на трансфер до Абхазии из-за того, что ей не хватило места в самолете Новосибирск — Сочи. Другая ситуация произошла с журналистом НГС в начале года. Он и еще 8 пассажиров не смогли улететь из Новосибирска в Санкт-Петербург. Во время прохождения регистрации ему сообщили, что самолет заменили и части пассажиров не хватило мест. Их зарегистрировали на следующий рейс. После случившегося прокуратура начала проверку.