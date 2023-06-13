«Билет купила еще в марте»: пассажирка рейса Новосибирск — Сочи заявила, что ей не хватило места в самолета

Похожая ситуация произошла с журналистом НГС в начале года. Он и еще 8 пассажиров не смогли улететь из Новосибирска в Санкт-Петербург. Во время прохождения регистрации ему сообщили, что самолет заменили и части пассажиров не хватило мест. Их зарегистрировали на следующий рейс. После случившегося прокуратура начала проверку.

