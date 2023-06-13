«Билет купила еще в марте»: пассажирка рейса Новосибирск — Сочи заявила, что ей не хватило места в самолета

Пассажирка авиакомпании S7 заявила, что не смогла улететь из Новосибирска в Сочи по купленному билету. Во время регистрации, 13 июня, она узнала, что мест нет.
— Я купила билеты в Сочи в марте, сегодня приехала за 40 минут до посадки, подошла на регистрацию, мне сказали, что мест нет, — объяснила НГС Наталья.
Женщина должна была вылететь из Толмачево в 14:40, но взамен авиакомпания предложила улететь другим рейсом в 16:20. Из-за вылета в другое время Наталья не успевает попасть на трансфер в Абхазию. Что теперь делать с дальнейшей поездкой, женщина не знает и планирует решить всё на месте.
— Места не хватило мне одной. В авиакомпании сказали, что или место сломано, или самолет поменяли. В Сочи меня ждут друзья, которые прилетят из другого города. У меня оплачен трансфер, чтобы поехать дальше до Абхазии, — пожаловалась в редакцию женщина.
Журналист пыталась связаться с представителями авиакомпании в аэропорту Толмачево, на звонки отвечал робот, дозвониться до оператора не удалось. НГС направил запрос в авиакомпанию S7, чтобы узнать, действительно ли пассажирке не хватило места в самолете и почему.
Похожая ситуация произошла с журналистом НГС в начале года. Он и еще 8 пассажиров не смогли улететь из Новосибирска в Санкт-Петербург. Во время прохождения регистрации ему сообщили, что самолет заменили и части пассажиров не хватило мест. Их зарегистрировали на следующий рейс. После случившегося прокуратура начала проверку.