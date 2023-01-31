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Прокуратура начала проверку после публикации НГС о том, как пассажирам S7 не хватило места в самолете

В ведомстве проводят проверку соблюдения прав пассажиров

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Самолет вылетел из Новосибирска днем 31 января

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Транспортная прокуратура начала проверку после публикации НГС о том, что 31 января 8 пассажиров самолета S7 Airlines не смогли улететь из Новосибирска. Их пересадили на другой рейс из-за нехватки мест на борту самолета. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

— По предварительным данным, сегодня в международном аэропорту Новосибирск имени А. И. Покрышкина 8 пассажирам рейса, следовавшего по маршруту Новосибирск — Санкт-Петербург, отказано в воздушной перевозке в связи заменой типа воздушного судна и отсутствием свободных мест на борту самолета, — сообщили в ведомстве. — Авиабилеты переоформлены на ближайший рейс авиакомпании.

По факту произошедшего Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку. В ведомстве проверят соблюдение прав пассажиров авиарейса.

Самолет S7 Новосибирск — Санкт-Петербург вылетел из города в 12:50 31 января, но восемь человек остались в аэропорту, в том числе журналист НГС. Во время прохождения регистрации ему сообщили, что самолет заменили и части пассажиров не хватило мест. Их зарегистрировали на следующий рейс.

Днем 31 января НГС сообщал о том, что два самолета авиакомпании «Якутия» не смогли вовремя улететь из новосибирского аэропорта Толмачево. Рейсы направлялись в Сочи и Якутию.

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