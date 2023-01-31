Ожидают вылета 116 пассажиров: два рейса авиакомпании «Якутия» не смогли вовремя улететь из Новосибирска

Из новосибирского аэропорта Толмачево вовремя не смогли улететь два самолета авиакомпании «Якутия» — в Сочи и Якутию. Причина задержки не называется. Самолет в Сочи в итоге вылетел, а в Якутию еще нет.
— За последние сутки объявлены длительные задержки двух рейсов авиакомпании «Якутия» в Сочи и Якутск продолжительностью более 15 часов. В настоящее время 116 пассажиров рейса по маршруту Новосибирск — Якутск ожидают вылета в пункт назначения, — сообщили корреспонденту НГС в Новосибирской транспортной прокуратуре.
Прокуратура следит за правами пассажиров, которые так долго ожидают вылета. Редакция НГС обратилась за комментариями в авиакомпанию «Якутия». По данным источника НГС, причиной задержки стало позднее прибытие самолета в Толмачево.
В середине января в Омске на долгое время задержали вылет самолета до Новосибирска.