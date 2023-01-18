Рейс из Омска в Новосибирск задержали на 9 часов — вылета ожидают 75 человек

18 января в Омске задержали вылет самолета до Новосибирска. Как сообщили НГС в справочной, самолет S7–5344 должен был вылететь в 10:40 местного времени, однако вылет перенесли на 20:00.
— Рейс S7–5344 задержали из-за неисправности воздушного судна. Вылета ожидают 75 пассажиров. — пояснил диспетчер.
В справочной отметили, что пассажиров задержавшегося рейса разместили в гостинице и предоставили горячее питание.
Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, ведомство начало проверку из-за задержки рейса в Новосибирск.
— Омской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг в период ожидания рейса, в аэропорту организован прием граждан, — пояснили в ведомстве.
Ранее на 6 часов задержали вылет рейса из Новосибирска в Анталью.