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«Рейс отложили до часу, теперь до трех»: самолет из Новосибирска до Антальи задерживается на 6 часов

Пассажиры уже прошли регистрацию

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Рейс должен был вылететь в 07:50

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Рейс S7 5863 Новосибирск — Анталья задерживается на 6 часов. Об этом в редакцию НГС сообщили несколько пассажиров.

— Летим в Турцию регулярным рейсом. Вылет на 07:50, приехали в 6 утра в аэропорт, прошли регистрацию. Рейс отложили до часу, теперь до трех. Они выдали типа горячее питание: хлеб с маслом и гречка на воде, — написал в редакцию читатель.

— Задержали рейс до Антальи. С 8 до 15 часов, причины неизвестны. Девушка с подругой с 6 утра сидят, — написал еще один мужчина.

В пресс-службе Толмачево журналисту НГС пояснили, что сейчас борт летит в Новосибирск из Антальи.

НГС направил запрос в пресс-службу S7, чтобы уточнить причину задержки.

Вылет запланирован на 15 часов

Вылет запланирован на 15 часов

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3 января в новосибирском аэропорту Толмачево задержали прибытие самолета из Челябинска.

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