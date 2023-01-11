«Рейс отложили до часу, теперь до трех»: самолет из Новосибирска до Антальи задерживается на 6 часов

Рейс S7 5863 Новосибирск — Анталья задерживается на 6 часов. Об этом в редакцию НГС сообщили несколько пассажиров.
— Летим в Турцию регулярным рейсом. Вылет на 07:50, приехали в
— Задержали рейс до Антальи. С 8 до 15 часов, причины неизвестны. Девушка с подругой с
В пресс-службе Толмачево журналисту НГС пояснили, что сейчас борт летит в Новосибирск из Антальи.
НГС направил запрос в пресс-службу S7, чтобы уточнить причину задержки.
3 января в новосибирском аэропорту Толмачево задержали прибытие самолета из Челябинска.