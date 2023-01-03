Рейс из Челябинска до Новосибирска задержали на пять часов — что произошло

В новосибирском аэропорту Толмачево задерживается прибытие самолета из Челябинска. Как сообщается на онлайн-табло аэропорта, воздушное судно должно было прилететь в Новосибирск по расписанию в 18:55, однако расчетное время было изменено на 23:45.
Речь идет о рейсе S7 5028 авиакомпании S7 Airlines. На онлайн-табло аэропорта Челябинска указано, что вылет самолета назначили на 14:40 по местному времени. Позже его изменили на 19:39.
В пресс-службе аэропортов Челябинска и Новосибирска корреспонденту НГС не сообщили, с чем связана задержка рейса. Однако отметим, что в официальном телеграм-канале аэропорта Челябинска появилась информация, что воздушную гавань закрыли сегодня днем «в связи с метеоусловиями».
— В связи с метеоусловиями аэропорт закрыт до 16:10 для обработки взлетно-посадочной полосы, — указано в сообщении.
Позже там добавили, что аэропорт заработал в штатном режиме с 15:30.
По данным сайта погоды Gismeteo, сегодня днем в Челябинске пасмурно, идет сильный снег. В региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта местных жителей предупреждали о непогоде.
— 2 и 3 января в Челябинской области ожидается снег, местами сильный, метели, на дорогах гололедица, снежные заносы, — сообщали в официальном телеграм-канале министерства.
В нем также сообщили, что аэропорт закрыл взлетно-посадочную полосу для обработки противогололедными материалами.
В конце декабря рейс S7 2504 Новосибирск — Москва задержали более чем на 2 часа в Толмачево. По данным пресс-службы новосибирского аэропорта, задержка была связана «с неготовностью самолета».