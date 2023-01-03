Рейс из Челябинска до Новосибирска задержали на пять часов — что произошло

Речь идет о рейсе S7 5028 авиакомпании S7 Airlines. На онлайн-табло аэропорта Челябинска указано, что вылет самолета назначили на 14:40 по местному времени. Позже его изменили на 19:39.



В пресс-службе аэропортов Челябинска и Новосибирска корреспонденту НГС не сообщили, с чем связана задержка рейса. Однако отметим, что в официальном телеграм-канале аэропорта Челябинска появилась информация, что воздушную гавань закрыли сегодня днем «в связи с метеоусловиями».

