«Стоишь как бомжара»: пассажирам рейса Новосибирск — Санкт-Петербург не хватило мест в самолете — что было дальше

В 2021 году редакцию НГС буквально забросали историями о том, как людей не пускали на борт. Некоторые опаздывали на похороны, часть не успевали в отпуск. Корреспондент Ксения Лысенко поговорила с юристами в области воздушного права о законности действий авиакомпании и узнала, почему так происходит и почему, увы, будет продолжаться.