«Стоишь как бомжара»: пассажирам рейса Новосибирск — Санкт-Петербург не хватило мест в самолете — что было дальше

Журналист НГС Дмитрий Косенко не смог улететь из Новосибирска в Санкт-Петербург по купленному билету на рейсе S7. Во время прохождения регистрации Дмитрию сообщили, что самолет заменили с Boeing на Airbus и части пассажиров не хватило мест.
— Был рейс S7 в Санкт-Петербург в 12:50 номер 5003. Я регистрировался на стойке. Они заменили самолет с Boeing на Airbus. И говорят, мол, ждите конца посадки, если места будут, то поедете. И ты стоишь как бомжара, смотришь на пассажиров высшей расы, у которых есть места. Потом идешь в представительство и получаешь другой самолет. И какой-то ваучер на скидки, который не нужен, — рассказал Косенко.
По подсчетам Дмитрия Косенко, на самолет не смогли попасть 8 человек. Всех пассажиров зарегистрировали на следующий рейс, который вылетал на два часа позже. НГС обратился за комментарием в S7. На момент публикации ответа не было.
В 2021 году редакцию НГС буквально забросали историями о том, как людей не пускали на борт. Некоторые опаздывали на похороны, часть не успевали в отпуск. Корреспондент Ксения Лысенко поговорила с юристами в области воздушного права о законности действий авиакомпании и узнала, почему так происходит и почему, увы, будет продолжаться.