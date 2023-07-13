«Слетела онлайн-регистрация»: сибирячке не хватило места в самолете — билет она купила за 4 месяца до вылета

Не прошла онлайн-регистрация

Как рассказала корреспонденту НГС пассажирка, они с подругой решили отдохнуть на Байкале. Ночью перед полетом они вместе прошли онлайн-регистрацию, встали в 5 утра , чтобы поехать в аэропорт, тогда Светлана заметила в такси, что ей пришло уведомление, что регистрация на рейс началась. Подруге же пришло другое уведомление, по словам женщины, там было указано, что она зарегистрирована на рейс автоматически.