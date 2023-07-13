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«Слетела онлайн-регистрация»: сибирячке не хватило места в самолете — билет она купила за 4 месяца до вылета

По словам пассажирки, из-за сбоя она потеряла 10 часов

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Подруга женщины смогла улететь на самолете, а Светлана из-за сбоя осталась ждать другой рейс 8 часов

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Светлана Салухова с подругой в марте купили билеты на рейс Новосибирск — Иркутск авиакомпании S7. Полет должен был состояться утром 6 июля. Онлайн-регистрация началась ночью, женщины прошли ее и легли спать, но в такси по дороге в аэропорт Светлана заметила, что ее онлайн-регистрация не прошла. Женщина решила зарегистрироваться в Толмачево, но ей не хватило места в самолете. Теперь сибирячка планирует судиться с авиакомпанией.

Не прошла онлайн-регистрация

Как рассказала корреспонденту НГС пассажирка, они с подругой решили отдохнуть на Байкале. Ночью перед полетом они вместе прошли онлайн-регистрацию, встали в 5 утра, чтобы поехать в аэропорт, тогда Светлана заметила в такси, что ей пришло уведомление, что регистрация на рейс началась. Подруге же пришло другое уведомление, по словам женщины, там было указано, что она зарегистрирована на рейс автоматически.

— Я увидела, что у меня слетела регистрация, но не особо заволновалась, — объяснила сибирячка. — Подумала, что решим всё в аэропорту. В Толмачево нам выдали посадочные, но на моем не было указано место. Сотрудники сказали ожидать и если я не улечу, то дадут компенсацию в 3 тысячи рублей. Они дают карточки номиналом 3 тысячи рублей пассажирам, ими можно пользоваться в магазинах, но деньги нельзя снимать и переводить.

Светлана первая подошла к стойке регистрации, там, со слов женщины, сотрудники сказали ожидать конца посадки. Тогда, говорит женщина, она заметила толпу примерно из 10 человек, которые тоже стояли рядом. Подруга сибирячки смогла улететь в Иркутск и ждала ее там, а Светлана осталась в Толмачево.

— Была семья, которая ехала на отдых. Мужчина с женщиной прошли, а бабушка осталась. Они попросили приглядеть за ней, потому что бабушка впервые в аэропорту. До следующего рейса было 8 часов, нам предложили капсульную гостиницу в центре Новосибирска, — рассказала Светлана.

По словам сибирячки, такое предложение ей не подошло, потому что ехать до гостиницы было далеко. Тогда Светлана попросила сотрудников предоставить другой вариант, например, комнату отдыха или бизнес-зал. Но сотрудники, по ее словам, отказали и предложили остаться в аэропорту или уехать в гостиницу в центре.

«Воевала с ними 2 часа»

Светлана сообщила представителям авиакомпании, что вариант ее не устраивает по качеству, и попросила дать номер в гостинице поближе к Толмачево.

— Ко мне подошла, видимо, дежурная администратор, сказала, что по-человечески понимает меня. Я воевала с ними примерно 2 часа, отвоевала то, что они дали нам с бабушкой гостиницу в «Экспоцентре», — поделилась сибирячка. — Согласилась на один номер на двоих, это лучше, чем мы бы сидели 8 часов в аэропорту.

Светлана и ее неожиданная попутчица уехали в гостиницу на такси, которое им вызвали сотрудники авиакомпании. В гостинице пассажирок покормили два раза, а после им заказали такси обратно в аэропорт. По словам Светланы, сотрудники просили написать заявление, что она не имеет претензий к авиакомпании, но она отказалась. Женщина оставила две заявки на горячей линии, там сначала не ответили, а после прислали письмо, ссылаясь на то, что на рейс может быть забронировано больше пассажиров.

— В редких случаях может возникнуть ситуация, когда на рейс забронировано больше пассажиров, чем мест в самолете. Это может произойти по разным причинам, например, из-за технических сбоев в системе бронирования, из-за замены типа самолета или по другим причинам. По каждому такому случаю наши специалисты проводят проверку, выясняют причину и вносят необходимые корректировки, — ответили в авиакомпании.

Сейчас, по словам Светланы, она собирается пойти в суд.

— У меня пропал день отпуска, трансфер до отеля. В общей сложности потрачено 10 часов, — отметила женщина.

НГС направил запрос в авиакомпанию S7, чтобы узнать, почему могла произойти проблема с онлайн-регистрацией на рейс и действительно ли пассажирам не хватило мест в салоне.

3 июля из Новосибирска в Иркутск летел другой пассажир — Матвей. Он заявил, что попал в самолет за несколько минут до конца посадки, потому что сотрудники авиакомпании S7 сказали, что мест в самолете нет, и выдали посадочный талон без конкретного места в салоне. По этой ситуации НГС также направил запрос в авиакомпанию, ответ пока не поступил.

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