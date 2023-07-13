«Слетела онлайн-регистрация»: сибирячке не хватило места в самолете — билет она купила за 4 месяца до вылета

Светлана Салухова с подругой в марте купили билеты на рейс Новосибирск — Иркутск авиакомпании S7. Полет должен был состояться утром
Не прошла онлайн-регистрация
Как рассказала корреспонденту НГС пассажирка, они с подругой решили отдохнуть на Байкале. Ночью перед полетом они вместе прошли онлайн-регистрацию, встали в
— Я увидела, что у меня слетела регистрация, но не особо заволновалась, — объяснила сибирячка. — Подумала, что решим всё в аэропорту. В Толмачево нам выдали посадочные, но на моем не было указано место. Сотрудники сказали ожидать и если я не улечу, то дадут компенсацию в
Светлана первая подошла к стойке регистрации, там, со слов женщины, сотрудники сказали ожидать конца посадки. Тогда, говорит женщина, она заметила толпу примерно из 10 человек, которые тоже стояли рядом. Подруга сибирячки смогла улететь в Иркутск и ждала ее там, а Светлана осталась в Толмачево.
— Была семья, которая ехала на отдых. Мужчина с женщиной прошли, а бабушка осталась. Они попросили приглядеть за ней, потому что бабушка впервые в аэропорту. До следующего рейса было
По словам сибирячки, такое предложение ей не подошло, потому что ехать до гостиницы было далеко. Тогда Светлана попросила сотрудников предоставить другой вариант, например, комнату отдыха или бизнес-зал. Но сотрудники, по ее словам, отказали и предложили остаться в аэропорту или уехать в гостиницу в центре.
«Воевала с ними 2 часа»
Светлана сообщила представителям авиакомпании, что вариант ее не устраивает по качеству, и попросила дать номер в гостинице поближе к Толмачево.
— Ко мне подошла, видимо, дежурная администратор, сказала, что по-человечески понимает меня. Я воевала с ними примерно
Светлана и ее неожиданная попутчица уехали в гостиницу на такси, которое им вызвали сотрудники авиакомпании. В гостинице пассажирок покормили два раза, а после им заказали такси обратно в аэропорт. По словам Светланы, сотрудники просили написать заявление, что она не имеет претензий к авиакомпании, но она отказалась. Женщина оставила две заявки на горячей линии, там сначала не ответили, а после прислали письмо, ссылаясь на то, что на рейс может быть забронировано больше пассажиров.
— В редких случаях может возникнуть ситуация, когда на рейс забронировано больше пассажиров, чем мест в самолете. Это может произойти по разным причинам, например, из-за технических сбоев в системе бронирования, из-за замены типа самолета или по другим причинам. По каждому такому случаю наши специалисты проводят проверку, выясняют причину и вносят необходимые корректировки, — ответили в авиакомпании.
Сейчас, по словам Светланы, она собирается пойти в суд.
— У меня пропал день отпуска, трансфер до отеля. В общей сложности потрачено
НГС направил запрос в авиакомпанию S7, чтобы узнать, почему могла произойти проблема с онлайн-регистрацией на рейс и действительно ли пассажирам не хватило мест в салоне.
3 июля из Новосибирска в Иркутск летел другой пассажир — Матвей. Он заявил, что попал в самолет за несколько минут до конца посадки, потому что сотрудники авиакомпании S7 сказали, что мест в самолете нет, и выдали посадочный талон без конкретного места в салоне. По этой ситуации НГС также направил запрос в авиакомпанию, ответ пока не поступил.