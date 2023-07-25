Тащи в самолет: что нельзя пронести на борт и какого размера должна быть ручная кладь у разных авиакомпаний — сохраняйте картинку

В России продолжается сезон отпусков, и вопросов о перевозке ручной клади становится всё больше. Мы собрали для вас правила провоза сумок в салоне самолета, чтобы вы точно знали, что можно, а что нельзя пронести на борт. НГС сравнил пять авиакомпаний по размеру и габаритам бесплатной ручной клади и подготовил инфографику. Читайте материал и сохраняйте картинки, чтобы перед полетом проверить, придется ли вам сдавать в багаж сумку или ее можно взять с собой в самолет.
По приказу Минтранса России, на борту самолета запрещено перевозить как в багаже, так и в ручной клади опасные вещества и предметы:
- взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы ими начиненные;
- сжатые и сжиженные газы;
- легковоспламеняющиеся жидкости;
- воспламеняющиеся твердые вещества;
- окисляющие вещества и органические перекиси;
- токсичные вещества;
- радиоактивные материалы;
- едкие и коррозирующие вещества;
- ядовитые и отравляющие вещества;
- оружие.
В ручной клади разрешено перевозить:
- термометр медицинский, не содержащий ртуть;
- тонометр ртутный в стандартном футляре — один на пассажира;
- барометр или манометр ртутный, упакованный в герметичный контейнер и опечатанный пломбой отправителя;
- одноразовые зажигалки — одна на пассажира;
- сухой лед для охлаждения скоропортящихся продуктов — не более 2 килограммов на пассажира;
- 3% перекись водорода — не более 100 миллилитров на пассажира;
- штопоры;
- иглы для подкожных инъекций (если не будет представлено медицинское обоснование);
- вязальные спицы;
- ножницы с длиной лезвия менее 60 миллиметров;
- складные (без фиксатора) дорожные, перочинные ножи с длиной лезвия менее 60 миллиметров.
Жидкости, гели и аэрозоли, относящиеся к неопасным, также можно провозить в ручной клади, но существуют специальные правила. Жидкость должна находиться в емкости не более 100 миллилитров, упакованной в прозрачный пакет объемом не более 1 литр — один пакет на пассажира. Жидкости в контейнерах емкостью более 100 миллилитров к перевозке не принимаются, даже если емкость заполнена частично.
По приказу Минтранса России, сверх нормы в качестве ручной клади бесплатно можно перевозить:
- рюкзак, вес и габариты которого установлены правилами перевозчика, или дамскую сумку, или портфель с вложенными в рюкзак, или сумку, или портфель вещами;
- букет цветов;
- верхнюю одежду;
- детское питание для ребенка на время полета;
- костюм в портпледе;
- устройство для переноса ребенка (детскую люльку, удерживающие системы (устройства) для детей до двух лет, детскую коляску и другие устройства) при перевозке ребенка, габариты которых установлены правилами перевозчика и позволяют безопасно разместить их в салоне воздушного судна на полке над пассажирским сиденьем либо под сиденьем впереди стоящего пассажирского сиденья;
- лекарственные препараты, специальные диетические потребности в количестве, необходимом на время полета;
- костыли, трости, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску, используемые пассажиром и имеющие габариты, позволяющие безопасно разместить их в салоне воздушного судна на полке над пассажирским сиденьем либо под сиденьем впереди стоящего пассажирского сиденья;
- товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту, упакованные в запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, вес и габариты которых установлены правилами перевозчика.
При этом если ручная кладь превышает по весу или габаритам норму, установленную перевозчиком, то вещи необходимо сдать в багаж.
«Аэрофлот»
Авиакомпания «Аэрофлот» разрешает провозить самую большую ручную кладь по габаритам. Так, для пассажиров классов эконом и комфорт можно взять в салон сумку не более 10 килограммов, для пассажиров бизнес-класса — не более 15 килограммов. Габариты по размерам ручной клади для всех пассажиров одинаковые, сумка не должна быть больше 55 сантиметров в длину, 40 сантиметров в ширину и 25 сантиметров в высоту.
Сверх нормы в самолет можно пронести всё, что указано в законе, но при этом рюкзак должен быть не более 5 килограммов и по сумме габаритов трех измерений — не более 80 сантиметров. Устройство для переноса ребенка не должно превышать габариты
Также в авиакомпании разрешено провозить как одно место в ручной клади музыкальный инструмент с габаритами по сумме трех измерений не более 135 сантиметров, но только если вы согласуете это заранее с авиакомпанией (не позднее 36 часов до вылета). Также можно пронести в салон одну ракетку для большого тенниса, упакованную в чехол или набор для игры в бадминтон в чехле.
S7 Airlines
В авиакомпании S7 ручная кладь для пассажиров экономкласса и для пассажиров бизнес-класса также отличается. По билету в экономкласс можно пронести сумку до 10 килограммов и не больше 40 сантиметров в длину, 23 сантиметра в ширину и 55 сантиметров в высоту, а в бизнес-класс разрешают пронести до 15 килограммов, но с теми же габаритами.
Важно, что мобильные телефоны, планшеты, блоки питания и электронные сигареты, которые содержат батареи или аккумуляторы, можно везти только в ручной клади. Сдавать в багаж такие предметы запрещено. Как говорится на сайте авиакомпании, окончательное решение по перевозке в ручной клади тех или иных предметов принимает сотрудник службы авиационной безопасности в аэропорту вылета.
Перед вылетом в авиакомпании советуют узнать о таможенных правилах страны, куда вы летите, потому что вещи, которые разрешают перевозить по России, могут быть запрещены в другом государстве.
«Уральские авиалинии»
Авиакомпания «Уральские авиалинии» разрешает провозить отличающиеся по габаритам ручные клади для пассажиров разных классов. Так по билету промо, эконом и премиум можно взять одну ручную кладь весом не более 10 килограммов и с габаритами 40 сантиметров в длину, 20 сантиметров в ширину и 55 сантиметров в высоту. Для пассажиров класса комфорт и бизнес есть два места для ручной клади до 15 килограммов и габаритами не более 40 сантиметров в длину, 20 сантиметров в ширину и 55 сантиметров в высоту.
«Победа»
В авиакомпании «Победа» ограничений по весу ручной клади и по количеству нет, но всё вместе должно свободно помещаться в калибратор — главное, чтобы крышка закрылась плотно и без применения давления. По габаритам сумка должна быть не более 30 сантиметров в длину, 27 сантиметров в ширину и 36 сантиметров в высоту. Еда и товары, которые вы купили в аэропорту, также должны свободно поместиться в калибратор вместе с остальными вещами.
Дополнительно и без оплаты разрешают провезти ноутбук или планшет в мягком чехле размером с устройство без дополнительных карманов и отделов.
UTair
В тарифах «Минимум» и «Оптимум» авиакомпании Utair вес и размер ручной клади фиксированные. Так, на борт самолета бесплатно можно пронести сумку до 5 килограммов, 40 сантиметров в длину, 30 сантиметров в ширину и 20 сантиметров в высоту. Если пассажир летит по тарифам «Премиум» и «Евробизнес», то к стандартной ручной клади, как на других тарифах, можно дополнительно взять сумку до 10 килограммов, 55 сантиметров в длину, 30 сантиметров в ширину и 25 сантиметров в высоту. За дополнительную плату можно купить еще одно место для ручной клади.
Недавно мы публиковали рассказ агента службы организации пассажирских перевозок. Того человека, который регистрирует вас на рейс и пускает в самолет. Она рассказала о правилах, «черных рейсах» и хитрых авиакомпаниях, а еще о том, как себя вести, чтобы вас точно сняли с рейса.