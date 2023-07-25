Тащи в самолет: что нельзя пронести на борт и какого размера должна быть ручная кладь у разных авиакомпаний — сохраняйте картинку

Сверх нормы в самолет можно пронести всё, что указано в законе, но при этом рюкзак должен быть не более 5 килограммов и по сумме габаритов трех измерений — не более 80 сантиметров. Устройство для переноса ребенка не должно превышать габариты 42 × 50 × 20 сантиметров. Товары, которые пассажир купил в магазинах беспошлинной торговли, должны быть запечатаны в пакет с габаритами по сумме трех измерений не более 115 сантиметров.

Также в авиакомпании разрешено провозить как одно место в ручной клади музыкальный инструмент с габаритами по сумме трех измерений не более 135 сантиметров, но только если вы согласуете это заранее с авиакомпанией (не позднее 36 часов до вылета). Также можно пронести в салон одну ракетку для большого тенниса, упакованную в чехол или набор для игры в бадминтон в чехле.