«Громко сказал: "Может, у меня бомба в рюкзаке"». Сотрудница аэропорта — о пассажирах и хитрых авиакомпаниях

Несмотря на это, работу я считаю довольно простой. Если ты выучил все правила (включая, например, пожарную безопасность) и научился печатать документы — то всё, ты готовый сотрудник. Берут после 11-го класса и нескольких недель обучения. Зарплата, правда, небольшая: у меня выходило около 33 тысяч. Но зато с этой позиции можно уйти дальше в авиацию. Меня так очаровало небо, что я в итоге стала стюардессой.

«За такое дарят и шоколадки, и помидоры, и всё на свете

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Возможно, не у всех от работы в аэропорту такие восторженные впечатления. Как и везде, всё зависит о людей, от настроя, с которым они приходят на работу. Для меня она была действительно в удовольствие. А когда люди видят большую теплоту и отдачу, они отвечают взаимностью. Я почти каждую смену уходила с какими-то подарками от пассажиров.