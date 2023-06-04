«Громко сказал: "Может, у меня бомба в рюкзаке"». Сотрудница аэропорта — о пассажирах и хитрых авиакомпаниях

Мы продолжаем проект «Что меня бесит», в котором представители разных профессий говорят об изнанке своей работы.
Наш новый герой — агент службы организации пассажирских перевозок. Иначе говоря — тот самый человек, который регистрирует вас на рейс и пускает в самолет. Она рассказала о множестве правил, «черных рейсах» и хитрых авиакомпаниях. А еще — о том, как себя вести, чтобы вас точно сняли с рейса.
«Зарплата, правда, небольшая»
Моя обязанность — полностью сопроводить пассажиров от момента регистрации до посадки в самолет. Это очень интересно, но знать нужно много: стандарты авиакомпаний, федеральные авиационные правила, законы. Свои нюансы есть у ручной клади, провозки животных и маломобильных пассажиров, растений и так далее. У каждой компании всё организовано по-своему, а работают агенты зачастую сразу на всех.
Несмотря на это, работу я считаю довольно простой. Если ты выучил все правила (включая, например, пожарную безопасность) и научился печатать документы — то всё, ты готовый сотрудник. Берут после
«За такое дарят и шоколадки, и помидоры, и всё на свете
»
Возможно, не у всех от работы в аэропорту такие восторженные впечатления. Как и везде, всё зависит о людей, от настроя, с которым они приходят на работу. Для меня она была действительно в удовольствие. А когда люди видят большую теплоту и отдачу, они отвечают взаимностью. Я почти каждую смену уходила с какими-то подарками от пассажиров.
Один из самых приятных случаев — когда летел пассажир из Египта до Камчатки. Но у авиакомпании случился сбой, и нужно было заново сажать пассажиров и регистрировать их. А потом случилась еще одна техническая ошибка, списков пассажиров не было, и мы не могли зарегистрировать их несколько часов.
К счастью, люди были отдохнувшие, веселые и с большим запасом хорошего настроения. А мужчина, который прошел последним, вез с собой целый ящик манго. Я помогла ему оформить багаж (так как вес был сверх нормы, но я подсказала, как сделать всё бесплатно), и он спросил: «Как вас отблагодарить?» Я в шутку сказала: «Подарите мне манго». А он действительно достал и подарил мне огромное манго, спелое, просто фееричное. В России мы такого не найдем.
Пассажиры часто бывали благодарны, если я рассказывала им секретики. Например, люди хотят купить в самолете место с комфортным креслом — а я вижу, что из 180 мест заняты только 30, и шепчу на ушко: «Не надо ничего покупать, у вас самолет полупустой будет. Просто пересядете, и всё». Это нужно делать тихо, пока не слышат представители авиакомпаний, у них цель — продать вам допуслуги. Но на нас-то это никак не сказывается. Так что, если хочется, то можно идти пассажирам навстречу. За такое дарят и шоколадки, и помидоры, и всё на свете. Тоже очень приятно.
«Черные рейсы»
Этому в жизни не поверят, но самое любимое в аэропорту — это рейсы из ближнего зарубежья. Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан. Правда, называют их не очень красиво — «черные рейсы». Но это говорят без какой-то злобы, просто так устоялось. Я с большой симпатией отношусь к пассажирам с «черных рейсов», многие из них — очень добрые и хорошие. Я вижу, как они общаются, я понимаю, что они действительно много для нас трудятся. Идут на такие профессии, на которые наши русские товарищи не пошли бы. Стараются, помогают своим семьям.
К сожалению, эти люди часто малограмотные, и их много обманывают. Мошенничество цветет пышным цветом: например, им продают фальшивые билеты на рейсы. Видно, когда человек хороший, но его сильно обманули и лишили возможности уехать домой. Таких всегда очень жалко. Еще им не говорят, что у авиакомпаний есть правила и ограничения, а они ведь несколько лет тут работали — и берут домой кучу всего. Они тащат конфеты, очень много сладкого.
Больно смотреть, как людям приходится либо платить огромные деньги, либо выкидывать всё это. Особенно сердце разрывается при виде старых бабушек с котомками. Они очень плохо говорят по-русски и не понимают, что есть норма, например, в 10 килограммов, а у них 46. Теряются, начинают плакать. Хотя не всегда пассажиры — ангелы. Люди, которые работают в аэропортах по много лет, знают, что могут и обманывать, и специально прибедняться.
«Словно мы и не люди»
Как и в любой профессии, тут встречаются люди, которые ведут себя очень некорректно по отношению к другим. Часто это пассажиры, которые зарабатывают больше нас, у которых другой статус, — чиновники, например. Бизнесмены могут вести себя бесчеловечно. Да и вполне обычный человек порой показывает такой характер... Словно мы и не люди вовсе. Особенно это касается пьяных — тех, кто просто не отдает отчета своим действиям. Но на самом деле их крайне мало, а если позволяет характер, то их можно и приструнить. На случай, если не получится, в аэропортах есть полиция.
К слову, очень важно следить за тем, что вы говорите сотрудникам аэропорта. Был однажды мужчина, который громко сказал: «Может, у меня бомба в рюкзаке». Запомните: на это очень и очень обращают внимание.
Будут выяснять, почему вы это сказали, что это за шуточки (если это шуточки). Про терроризм, про минирование не шутите ничего. Последствия тут очень серьезные.
«Запихивают сумки ногами»
Единственное, что меня огорчало, — это когда мы объясняли правила (например, про вес или размер ручной клади), а люди... Ну вы сами можете увидеть в интернете ролики о том, как в калибраторы (рамки, которыми проверяют габариты ручной клади) запихивают сумки ногами, запрыгивают туда, чуть ли не молотком стучат, лишь бы всё впихнуть. Конечно, и на нас, сотрудников, могут злиться. Притом мы бы по-человечески пропустили бы всех с большой кладью.
Я заплатила за чужой перевес, потому что по прилету багаж могут перевешивать. Тот мужчина и так отдал за багаж больше 20 тысяч, я подумала: «Ладно, на свой страх и риск», — но тут-то меня и поймали. Жаль, когда приходится платить за доброту.
Хотелось бы, чтобы побольше пассажиров знали, что агенты по регистрации не рассаживают пассажиров. Это делает сама система регистрации. И да, в некоторых авиакомпаниях она запрограммирована так, чтобы люди, прошедшие регистрацию вместе или из одной брони, сидели раздельно, потому что такие пассажиры, очевидно, хотят сидеть вместе, а авиакомпании на этом зарабатывают.
Часто приходится объяснять: мы бы с удовольствием посадили вас рядом, но выбор места — это платная услуга. К сожалению и для пассажиров, и для нас. Если пассажир улетит на том месте, на каком захочет, но без оплаты, то это спишут с агентов по регистрации. Впрочем, такое случается редко. За год я заплатила такой штраф один-единственный раз.
«Уходила со слезами на глазах»
Знаю, в этой рубрике принято злиться и жаловаться, но я очень любила свою профессию. В стюардессы уходила со слезами на глазах. Работа очень интересная, каждая смена была особенной.
Даже несколько минут могут быть интересными. А если люди подольше стоят на посадке, то этого хватает, чтобы познакомиться, перекинуться несколькими фразами, опять же — получить что-то в подарок. Коллектив, по большей части, замечательный. Он женский, но не было сплетен, никто никого не обсуждал за спиной, все всегда друг другу помогут, подскажут, сделают за тебя. Вдобавок это сами по себе интересные люди. Все мы любим авиацию, все хотят связать с ней свою жизнь. Это объединяет.
Более того: именно в аэропорту я познакомилась со своим будущем мужем. Полгода мы работали вместе, отправляли рейсы, болтали, влюбились. Теперь живем долго и счастливо, уже с маленьким сыночком на руках. И когда сын спросит, где познакомились мама и папа, мне будет очень приятно рассказать ему про аэропорт.
Ранее мы рассказывали, что бесит пилота гражданской авиации и просто выводит из себя стюардесс.
С грубыми клиентами сталкиваются не только они. Похожие проблемы есть и у мастера маникюра, и у психолога, и даже у стриптизерши. А еще вас наверняка удивит, что бесит и шокирует консультанта секс-шопа.
А по этой ссылке вы найдете и другие истории из рубрики «Что меня бесит».