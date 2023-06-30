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До Толмачево пустили новые стильные автобусы с USB-зарядкой в креслах — НГС проехался на таком

Оказалось, что в салоне работают кондиционеры, а стоимость билетов изменилась

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Проезд в новом автобусе стоит 80 рублей

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Из аэропорта Толмачево до Новосибирска начали курсировать стильные автобусы. Теперь на маршруте № 111 курсирует новый газовый транспорт.

Корреспондент НГС проехалcя на одном из автобусов и поделился своими впечатлениями.

— Стало намного удобнее, чем в предыдущих разваливающихся автобусах. Кондиционеры хорошо работают, кресла стали удобнее и функциональнее. Даже появились USB-порты для зарядки. Но с улучшением условий поднялись и цены, раньше проезд и багаж стоили по 52 рубля, сейчас же стоимость за проезд возросла до 80 рублей, а багажа снизилась до 50 рублей, — рассказал Илья Большаков.

Салон нового автобуса

Салон нового автобуса

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USB-порты установлены в спинках кресел

USB-порты установлены в спинках кресел

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НГС также отправил запрос в Минтранс Новосибирской области, чтобы узнать подробности о новых автобусах.

На этой неделе стало известно, что в аэропорту Толмачево запланировали построить капсульный отель, сроки проекта пока неизвестны.

Аэропорт ТолмачевоНовые автобусы
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