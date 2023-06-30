До Толмачево пустили новые стильные автобусы с USB-зарядкой в креслах — НГС проехался на таком

Из аэропорта Толмачево до Новосибирска начали курсировать стильные автобусы. Теперь на маршруте
Корреспондент НГС проехалcя на одном из автобусов и поделился своими впечатлениями.
— Стало намного удобнее, чем в предыдущих разваливающихся автобусах. Кондиционеры хорошо работают, кресла стали удобнее и функциональнее. Даже появились USB-порты для зарядки. Но с улучшением условий поднялись и цены, раньше проезд и багаж стоили по 52 рубля, сейчас же стоимость за проезд возросла до 80 рублей, а багажа снизилась до 50 рублей, — рассказал Илья Большаков.
НГС также отправил запрос в Минтранс Новосибирской области, чтобы узнать подробности о новых автобусах.
На этой неделе стало известно, что в аэропорту Толмачево запланировали построить капсульный отель, сроки проекта пока неизвестны.