«Давайте не будем обманывать друг друга»: мэр высказался по поводу пробок на площади Труда

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался по поводу пробок на площади Труда и решений, которые приняла мэрия для уменьшения проблем с заторами на левом берегу. На прошлой неделе там открыли наземный пешеходный переход.
— Да, мы активно освещали информацию о проведении выездного совещания. Были приняты определенные решения. Не буду спешить с выводами. Одно твердо хочу сказать: давайте не будем обманывать друг друга. Кардинально проблема будет решена по окончании строительства этого объекта, — рассказал на пресс-конференции мэр города.
Как отмечает Анатолий Локоть, проблема с пробками будет решена после того, как сделают мост и транспортную развязку.
НГС спросил у читателей, верят ли они, что эти решения помогут устранить заторы. Большинство считают, что пробки закончатся, только когда построят четвертый мост.