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«Давайте не будем обманывать друг друга»: мэр высказался по поводу пробок на площади Труда

За прошедшие недели на дорожной развязке были приняты меры для уменьшения пробок

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Площадь Труда в народе прозвали «кольцом ада»

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался по поводу пробок на площади Труда и решений, которые приняла мэрия для уменьшения проблем с заторами на левом берегу. На прошлой неделе там открыли наземный пешеходный переход.

— Да, мы активно освещали информацию о проведении выездного совещания. Были приняты определенные решения. Не буду спешить с выводами. Одно твердо хочу сказать: давайте не будем обманывать друг друга. Кардинально проблема будет решена по окончании строительства этого объекта, — рассказал на пресс-конференции мэр города.

Как отмечает Анатолий Локоть, проблема с пробками будет решена после того, как сделают мост и транспортную развязку.

НГС спросил у читателей, верят ли они, что эти решения помогут устранить заторы. Большинство считают, что пробки закончатся, только когда построят четвертый мост.

Площадь ТрудаМэрНовосибирскПробки
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