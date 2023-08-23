На площади Труда открыли надземный переход — смотрим, как теперь выглядит место пробок

На площади Труда в Новосибирске открыли надземный переход — это одно из решений мэрии по устранению пробок на «кольце ада». Но утром на участке снова собрался затор.
Новый переход ввели в эксплуатацию над дорогой на пересечении с улицей Станционной и площадью Энергетиков. По планам мэрии, его должны были открыть в течение месяца, переход должен стать одним из решений проблемы заторов на участке.
— Люди ходят по переходу, убрали сигнальную ленту, — рассказал читатель НГС.
Ранее в мэрии сообщили, что надземный переход исключит пересечение пешеходов и автомобилей, повысив пропускную способность. При этом сегодня,
Также в городской администрации решили перенести трамвайно-троллейбусное пересечение в левую сторону, чтобы трамваи не перекрывали проезжую часть, и отрегулировать продолжительность светофорных фаз на пересечениях улицы Станиславского и площади Труда, улицы Станиславского и улицы Котовского.
НГС спросил у читателей, верят ли они, что эти решения помогут устранить заторы. Большинство считают, что пробки закончатся, только когда построят четвертый мост.