Как в Новосибирске появилась и исчезла площадь Маркса — здесь ждали парк, а выросли 8 торговых центров

На площади Маркса активно работают краны. В этом году здесь уже сдан еще один торговый центр, завершается возведение самого главного местного долгостроя, а также начато возведение нового масштабного комплекса. Обозреватель НГС вспомнил историю площади и попытался понять, почему она превратилась в кварталы торговых центров.
От картофельного поля до барахолки
Первым крупным зданием в районе будущей площади Маркса была водонапорная башня: ее поставили в самой высокой точке левобережья, чтобы снабжать водой построенный в районе нынешней Станционной улицы завод по выпуску сельскохозяйственной техники. Башня тогда возвышалась над полями картошки.
По первоначальному замыслу архитекторов, в левобережье должен был появиться город нового типа. Жилые кварталы в нём планировали чередовать с длинными полосами зеленых зон, которые позволяли бы трудящимся отдыхать на природе после интенсивного труда на благо социалистической родины. Никакой большой площади на нынешнем её месте тогда делать не собирались. Вместо нее должен был быть простой перекресток, от которого проспект уходил бы вниз к реке, минуя огромное здание с аркой — символические ворота города.
Существующая конфигурация улиц сложилась уже в
Из трех запланированных объектов здесь удалось достроить только один — ГУМ, который заработал в 1985 году. Строительство гостиницы пришлось заморозить из-за возникших проблем с фундаментом — решать их тогда уже не было средств. У ДК «Сибсельмаш» и вовсе успели построить (да и то частично) только два крыла. Поэтому приход дикого капитализма на смену недоразвитому социализму площадь Маркса встретила в весьма расхристанном состоянии, с недостроями и пустырями.
Новосибирцы довольно быстро приспособили большие пустые пространства под новые цели. В районе трамвайного кольца (там где сейчас стоит ТЦ Grani) появился «хоровод киосков» — построенная буквой О цепочка одноэтажных павильонов с магазинами. А территорию вокруг недостроенного ДК «Сибсельмаш» отдали под вещевую ярмарку, владельцы которой на доходы от этой деятельности пообещали достроить ДК.
Обещание свое они, кстати, почти выполнили. Но в наступивших вслед за
Нужно больше торговых центров
С началом инвестиционного бума в
В результате вместо изначально планировавшихся зеленых зон на площади начали расти объекты коммерческой недвижимости — разного размера и с очень разной судьбой. Происходило это, кажется, при полном отсутствии какого-то заметного регулирования. Застройщики просто пытались максимально использовать полученные земельные участки, не особенно заботясь о том, как всё это добро будет потом существовать вместе.
Сегодня на Маркса фактически стена к стене стоят пять крупных ТЦ («Сан-Сити», «Калейдоскоп, «Фантазия», «Версаль» и Grani) и три средних («Гранит», «Подсолнух» и ГУМ). Компанию им составляет комплекс «Александровский», который трудно даже назвать торговым центром — это просто два этажа в подвале парковки с торговыми местами.
Всего на Маркса работает уже свыше 200 тысяч квадратных метров торговой недвижимости. И эта цифра могла бы быть еще больше, если бы проект с условным названием «Подсолнух-2» так и не остался в состоянии недостроя.
Конец площади
Самый крупный проект на Маркса начали реализовывать именно сейчас. На месте разрушенного ДК уже ведут активные строительные работы — здесь появится целый комплекс зданий под названием «Аэрон», который займет всю остававшуюся незастроенной территорию.
Сам по себе проект «Аэрона» выглядит неплохо (уж точно лучше того, что здесь было). Но с завершением его строительства на городскую карту придется вносить существенные изменения.
Нужно признать, что никакой площади Маркса в Новосибирске уже не существует — есть несколько плотно застроенных кварталов, у которых эта самая площадь указана в адресе. Причем даже здесь есть некоторая путаница.
Например, многоярусная парковка стоит на Покрышкина, 6, а примыкающий к ней ТЦ Grani расположен уже на площади. «Александровский» тоже находится на Покрышкина (дом номер 4), но следом стоящий «Калейдоскоп» вновь возвращает нас на площадь Маркса. На Маркса стоит и гостиница «Миротель», но соседний «Подсолнух» уже приписан к Ватутина.
Всего в 2ГИС сейчас девять зданий с площадью Маркса в адресе. И для того чтобы понять, где находится нужный вам номер, неплохо бы знать историю этого места. Здание на площади Маркса, 2 — ТЦ «Фантазия» — расположено от ГУМа на площади Маркса, 1 на приличном отдалении. А ближайшему соседу ГУМа, «Сан-Сити», достался номер 7. Строящийся «Аэрон» пока унаследовал номер, судя по всему, от недостроенного ДК — 4. И неважно, что дома с номерами 5 и 6 находятся по разные стороны от него.
Сегодня найти на карте 2ГИС саму площадь Маркса непросто. Поиск по такому сочетанию слов покажет вам два коротких проезда от кольца до улиц Титова и Сибиряков-Гвардейцев. Не прямоугольник, круг или какую-то другую понятную геометрическую фигуру, а уголок с кольцом на конце. И только приглядевшись, понимаешь, что это не площадь, а улица Площадь Маркса. Чтобы выделить изначальную территорию площади, придется, изловчившись, попасть куда-то, где не построено еще ничего. Возможно, стоит уже посмотреть правде в глаза и убрать эту самую площадь Маркса с карты вовсе?
Обрубкам можно дать какое-то новое название: пусть они тоже станут улицей Покрышкина. Тогда она замкнется сама в себя, что будет даже символично — такая вот фигура высшего пилотажа на городской карте. В конце концов, Покрышкин здесь родился и жил, а Маркс не то что никогда не бывал, но даже не задумывался о том, что когда-то в далекой Сибири появится площадь с его именем.
Строительством крупных торговых комплексов на площади Маркса дело не ограничивается. Как выяснилось, в июле мэрия Новосибирска выдала разрешение на реконструкцию модульного магазина на территории дома по улице Ватутина, 27. Вместо кафе «Восток» возле площади Маркса должно появиться двухэтажное здание.