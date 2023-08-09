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Как в Новосибирске появилась и исчезла площадь Маркса — здесь ждали парк, а выросли 8 торговых центров

Картофельное поле так и не стало большим парком, а площадь превратилась в скобку с дыркой на конце

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Кольцо с памятником маршалу Покрышкину в центре — пожалуй, единственный признак площади, что остался у Маркса. ДК за ним уже снесли, и скоро всё это свободное пространство займут новые здания

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На площади Маркса активно работают краны. В этом году здесь уже сдан еще один торговый центр, завершается возведение самого главного местного долгостроя, а также начато возведение нового масштабного комплекса. Обозреватель НГС вспомнил историю площади и попытался понять, почему она превратилась в кварталы торговых центров.

От картофельного поля до барахолки

Первым крупным зданием в районе будущей площади Маркса была водонапорная башня: ее поставили в самой высокой точке левобережья, чтобы снабжать водой построенный в районе нынешней Станционной улицы завод по выпуску сельскохозяйственной техники. Башня тогда возвышалась над полями картошки.

По первоначальному замыслу архитекторов, в левобережье должен был появиться город нового типа. Жилые кварталы в нём планировали чередовать с длинными полосами зеленых зон, которые позволяли бы трудящимся отдыхать на природе после интенсивного труда на благо социалистической родины. Никакой большой площади на нынешнем её месте тогда делать не собирались. Вместо нее должен был быть простой перекресток, от которого проспект уходил бы вниз к реке, минуя огромное здание с аркой — символические ворота города.

Вид на будущую площадь Маркса и водонапорную башню

Вид на будущую площадь Маркса и водонапорную башню

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Существующая конфигурация улиц сложилась уже в 1950-х годах, и в ней, пусть и в урезанном варианте, еще просматривалась идея больших парков для трудящихся. На огромной территории площадью почти 30 гектаров было запланировано строительство лишь трех объектов: гостиницы, дворца культуры и торгового центра. Остальное пространство должны были занять зеленые зоны и фонтаны. Один из таких фонтанов даже был построен, и есть редкие старожилы, которые помнят его работающим. На его месте сейчас стоит торговый комплекс «Подсолнух».

Площадь Маркса в <nobr class="_">1970-х</nobr> годах прошлого века

Площадь Маркса в 1970-х годах прошлого века

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Из трех запланированных объектов здесь удалось достроить только один — ГУМ, который заработал в 1985 году. Строительство гостиницы пришлось заморозить из-за возникших проблем с фундаментом — решать их тогда уже не было средств. У ДК «Сибсельмаш» и вовсе успели построить (да и то частично) только два крыла. Поэтому приход дикого капитализма на смену недоразвитому социализму площадь Маркса встретила в весьма расхристанном состоянии, с недостроями и пустырями.

Площадь Маркса в начале 2000-х

Площадь Маркса в начале 2000-х

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Новосибирцы довольно быстро приспособили большие пустые пространства под новые цели. В районе трамвайного кольца (там где сейчас стоит ТЦ Grani) появился «хоровод киосков» — построенная буквой О цепочка одноэтажных павильонов с магазинами. А территорию вокруг недостроенного ДК «Сибсельмаш» отдали под вещевую ярмарку, владельцы которой на доходы от этой деятельности пообещали достроить ДК.

Обещание свое они, кстати, почти выполнили. Но в наступивших вслед за 1990-ми нулевых это здание оказалось уже никому не нужным.

Нужно больше торговых центров

С началом инвестиционного бума в 2000-х к самой большой площади обратилось жадное (во всех смыслах) внимание предприимчивых людей. Своих денег у них, как правило, не было, поэтому большинство проектов, которые тогда затевались, строились по схеме «у меня есть участок земли, давайте искать инвестора». Очень скоро практически всю площадь разрезали на куски и раздали в аренду. О том, как будет выглядеть эта территория лет через 15, тогда мало кто думал.

На фото 2008 года видны строительные площадки сразу трех торговых центров

На фото 2008 года видны строительные площадки сразу трех торговых центров

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В результате вместо изначально планировавшихся зеленых зон на площади начали расти объекты коммерческой недвижимости — разного размера и с очень разной судьбой. Происходило это, кажется, при полном отсутствии какого-то заметного регулирования. Застройщики просто пытались максимально использовать полученные земельные участки, не особенно заботясь о том, как всё это добро будет потом существовать вместе.

Район площади Маркса — редкое место, где есть целые кварталы, застроенные исключительно торговыми центрами

Район площади Маркса — редкое место, где есть целые кварталы, застроенные исключительно торговыми центрами

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Сегодня на Маркса фактически стена к стене стоят пять крупных ТЦ («Сан-Сити», «Калейдоскоп, «Фантазия», «Версаль» и Grani) и три средних («Гранит», «Подсолнух» и ГУМ). Компанию им составляет комплекс «Александровский», который трудно даже назвать торговым центром — это просто два этажа в подвале парковки с торговыми местами.

Всего на Маркса работает уже свыше 200 тысяч квадратных метров торговой недвижимости. И эта цифра могла бы быть еще больше, если бы проект с условным названием «Подсолнух-2» так и не остался в состоянии недостроя.

Конец площади

Самый крупный проект на Маркса начали реализовывать именно сейчас. На месте разрушенного ДК уже ведут активные строительные работы — здесь появится целый комплекс зданий под названием «Аэрон», который займет всю остававшуюся незастроенной территорию.

Сам по себе проект «Аэрона» выглядит неплохо (уж точно лучше того, что здесь было). Но с завершением его строительства на городскую карту придется вносить существенные изменения.

Краны на строительной площадке комплекса «Аэрон»

Краны на строительной площадке комплекса «Аэрон»

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Нужно признать, что никакой площади Маркса в Новосибирске уже не существует — есть несколько плотно застроенных кварталов, у которых эта самая площадь указана в адресе. Причем даже здесь есть некоторая путаница.

Например, многоярусная парковка стоит на Покрышкина, 6, а примыкающий к ней ТЦ Grani расположен уже на площади. «Александровский» тоже находится на Покрышкина (дом номер 4), но следом стоящий «Калейдоскоп» вновь возвращает нас на площадь Маркса. На Маркса стоит и гостиница «Миротель», но соседний «Подсолнух» уже приписан к Ватутина.

Площадью на «площади Маркса» сегодня можно считать только кольцо и клумбу с памятником Покрышкину

Площадью на «площади Маркса» сегодня можно считать только кольцо и клумбу с памятником Покрышкину

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Всего в 2ГИС сейчас девять зданий с площадью Маркса в адресе. И для того чтобы понять, где находится нужный вам номер, неплохо бы знать историю этого места. Здание на площади Маркса, 2 — ТЦ «Фантазия» — расположено от ГУМа на площади Маркса, 1 на приличном отдалении. А ближайшему соседу ГУМа, «Сан-Сити», достался номер 7. Строящийся «Аэрон» пока унаследовал номер, судя по всему, от недостроенного ДК — 4. И неважно, что дома с номерами 5 и 6 находятся по разные стороны от него.

Так сейчас выглядит «площадь Маркса» на карте 2ГИС

Так сейчас выглядит «площадь Маркса» на карте 2ГИС

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Сегодня найти на карте 2ГИС саму площадь Маркса непросто. Поиск по такому сочетанию слов покажет вам два коротких проезда от кольца до улиц Титова и Сибиряков-Гвардейцев. Не прямоугольник, круг или какую-то другую понятную геометрическую фигуру, а уголок с кольцом на конце. И только приглядевшись, понимаешь, что это не площадь, а улица Площадь Маркса. Чтобы выделить изначальную территорию площади, придется, изловчившись, попасть куда-то, где не построено еще ничего. Возможно, стоит уже посмотреть правде в глаза и убрать эту самую площадь Маркса с карты вовсе?

Обрубкам можно дать какое-то новое название: пусть они тоже станут улицей Покрышкина. Тогда она замкнется сама в себя, что будет даже символично — такая вот фигура высшего пилотажа на городской карте. В конце концов, Покрышкин здесь родился и жил, а Маркс не то что никогда не бывал, но даже не задумывался о том, что когда-то в далекой Сибири появится площадь с его именем.

Вид на будущий апарт-отель и ограждение комплекса «Аэрон»

Вид на будущий апарт-отель и ограждение комплекса «Аэрон»

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Строительством крупных торговых комплексов на площади Маркса дело не ограничивается. Как выяснилось, в июле мэрия Новосибирска выдала разрешение на реконструкцию модульного магазина на территории дома по улице Ватутина, 27. Вместо кафе «Восток» возле площади Маркса должно появиться двухэтажное здание.

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