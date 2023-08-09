Как в Новосибирске появилась и исчезла площадь Маркса — здесь ждали парк, а выросли 8 торговых центров

Сегодня на Маркса фактически стена к стене стоят пять крупных ТЦ («Сан-Сити», «Калейдоскоп, «Фантазия», «Версаль» и Grani) и три средних («Гранит», «Подсолнух» и ГУМ). Компанию им составляет комплекс «Александровский», который трудно даже назвать торговым центром — это просто два этажа в подвале парковки с торговыми местами.



Всего на Маркса работает уже свыше 200 тысяч квадратных метров торговой недвижимости. И эта цифра могла бы быть еще больше, если бы проект с условным названием «Подсолнух-2» так и не остался в состоянии недостроя.



Конец площади

Самый крупный проект на Маркса начали реализовывать именно сейчас. На месте разрушенного ДК уже ведут активные строительные работы — здесь появится целый комплекс зданий под названием «Аэрон», который займет всю остававшуюся незастроенной территорию.

Сам по себе проект «Аэрона» выглядит неплохо (уж точно лучше того, что здесь было). Но с завершением его строительства на городскую карту придется вносить существенные изменения.