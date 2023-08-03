«Администрация потребовала»: чиновник мэрии купил кафе возле своего дома и решил перестроить в двухэтажный магазин

«Восток» находится на придомовой территории дома Ватутина, 27. Многоэтажным домом управляет товарищеское сообщество «Башня». А им руководит, по данным сервиса «Контур.Фокус», Виталий Витухин — именно он получил разрешение на перестройку кафе.



— Почему это важно? Для того чтобы получить разрешение на строительство на придомовой территории, нужно провести общее собрание собственников помещений многоквартирного дома и получить больше половины голосов владельцев площадей. Обычно этим и занимаются товарищества, — объяснил Михаил Рязанцев.