freedom
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 4/10
usd 92.84
eur 101.93
СрочноСобралась пробка на площади Труда
Все новости
Все новости
Подробности

«Администрация потребовала»: чиновник мэрии купил кафе возле своего дома и решил перестроить в двухэтажный магазин

Кафе оценивают на 2,5 балла и просят снести — его перестраивали несколько раз

4 857

Виталий Витухин занимает должность начальника одного из департаментов мэрии, а теперь выступает еще и застройщиком — ему разрешили реконструировать кафе

Поделиться

Площадь Маркса в Новосибирске продолжают активно застраивать. Там уже есть несколько крупных торговых центров, последний открылся буквально в этом году, но, видимо, для центра левого берега этого недостаточно. В мэрии Новосибирска выдали разрешение на реконструкцию двухэтажного магазина возле дома на Ватутина, 27 — сейчас там стоит кафе «Восток». Документ получил Виталий Витухин — не последний человек в администрации города: он возглавляет департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства. А заодно руководит ТСН, на территории которого и появится новое здание. В том, как он получил в свое распоряжение кафе и почему решил его перестроить, разбиралась корреспондент НГС.

Кафе «Восток» и ТСН «Башня»

В июле мэрия Новосибирска выдала разрешение на реконструкцию модульного магазина на территории дома по улице Ватутина, 27. Вместо кафе «Восток» возле площади Маркса должно появиться двухэтажное здание.

— Объект настолько незначительный, что выглядит нестационарным киоском. Но, согласно кадастровой карте, это капитальный объект с 2016 года, — пояснил НГС координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев.

Сегодня кафе состоит из множества пристроек вокруг оригинального стеклянного павильона

Сегодня кафе состоит из множества пристроек вокруг оригинального стеклянного павильона

Поделиться

«Восток» находится на придомовой территории дома Ватутина, 27. Многоэтажным домом управляет товарищеское сообщество «Башня». А им руководит, по данным сервиса «Контур.Фокус», Виталий Витухин — именно он получил разрешение на перестройку кафе.

— Почему это важно? Для того чтобы получить разрешение на строительство на придомовой территории, нужно провести общее собрание собственников помещений многоквартирного дома и получить больше половины голосов владельцев площадей. Обычно этим и занимаются товарищества, — объяснил Михаил Рязанцев.

Виталий Витухин — начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства (далее ДИПРИП) мэрии Новосибирска. Кроме того, чиновник является единственным владельцем компаний «Региональный лизинговый центр» (им руководит Михаил Витальевич Витухин), производственно-торговой компании «Адалит» (директор — Татьяна Викторовна Витухина) и «Городской ломбард», а в «Новосибирском ювелирном заводе "Адалит"» у него доля в 1,6% (остальные 98,4% принадлежат Евгении Сергеевне Витухиной, она же — директор предприятия). С последним связан бренд ювелирной мастерской Couple Studio, на сайте которой указано, что это семейное дело Михаила и Евгении Витухиных.

Обстановка вокруг кафе жителей улицы Ватутина возмущает: их беспокоят мусор и посетители заведения

Обстановка вокруг кафе жителей улицы Ватутина возмущает: их беспокоят мусор и посетители заведения

Поделиться

Компания Виталия Витухина «Адалит» на территории Ватутина, 27 в 2019 году со второго раза построила двухуровневую подземную парковку — первое разрешение было получено в 2015 году. По словам Михаила Рязанцева, это один из немногих примеров строительства капитального подземного паркинга на участке многоквартирного дома. Похожий пример — строительство паркинга для ТСЖ на Красном проспекте (который, впрочем, потом начали продавать).

Едва журналист НГС отправила в мэрию Новосибирска запрос о выданном чиновнику разрешении на строительство, как в редакцию стали жаловаться на кафе, требуя его снести.

— Кафе построено из множества пристроек. Вокруг строения постоянное скопление машин клиентов-таксистов и не только, стоящих на газонах (которые уже полностью уничтожили), тротуарах, во дворах домов. Бардак в виде пустых бутылок, окурков, мусора, грязи. Проходя мимо двери заднего двора, попадаешь в область страшной вони и полной антисанитарии, — возмутилась жительница дома на Ватутина, 7 Валентина.

Идея реконструкции павильона кафе в стационарный двухэтажный магазин ей тоже не нравится: женщина уверена, что мусор из него будут складировать на улице. К тому же магазинов в этом районе, по ее мнению, уже и так более чем достаточно.

Увеличат площадь в 5 раз

Так павильон выглядел в августе 2018 года

Так павильон выглядел в августе 2018 года

Поделиться

В 2ГИС кафе «Восток» оценивают в 2,5 балла. Пользователи несколько раз фотографировали кафе, и за последние пять лет здание пережило несколько изменений.

Если изначально это был типовой павильон с входом в эркере, каких немало в Новосибирске, то потом к нему добавился обширный лоток для фруктов, затем — навес над ним, а позже перенесли и стены, превратив стеклянный павильон в белую коробочку с небольшими окошками.

На фото от 2019 года у павильона уже более основательный лоток для фруктов и навес над ним

На фото от 2019 года у павильона уже более основательный лоток для фруктов и навес над ним

Поделиться

По данным кадастровой карты, площадь кафе «Восток» — всего 41,4 кв. м. Площадь всего участка, на котором стоит дом на Ватутина, 27 и кафе, — 6261 кв. м. Новый магазин по документам будет иметь 401,9 кв. м на двух этажах при площади застройки 229,2 кв. м.

— Проекта не видел, но вокруг объекта должен быть противопожарный проезд — непонятно, как будет организована пожарная безопасность во время реконструкции, — рассуждает Михаил Рязанцев. — Интересен и вопрос парковок: увеличивается площадь капитального объекта, значит должны появиться новые места для стоянки авто. Дом строился по старым нормативам, и не факт, что строительство подземного паркинга создало профицит требуемых сейчас машино-мест.

К 2022 году новые стены павильона «съели» и эркер, и фруктовые лотки

К 2022 году новые стены павильона «съели» и эркер, и фруктовые лотки

Поделиться

Как рассказали НГС в пресс-службе мэрии Новосибирска, территория у дома Ватутина, 27 принадлежит на праве общей долевой собственности владельцам помещений. Так что и принятие решений о реконструкции дома, строительных хозяйственных построек лежит на собственниках. Для получения разрешения на строительство Виталий Витухин предоставил протокол с собрания ТСН «Башня». В нем отмечалось, что все 100% собственников помещений дома на Ватутина, 27 согласны со строительством модульного магазина.

Как отметили в мэрии, до этого момента заявление от Виталия Витухина о предоставлении документов на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов не поступало, то есть специальная комиссия этот вопрос не рассматривала.

По проекту планировки участок дома на Ватутина, 27 относится к зоне деловой, общественной и коммерческой застройки, включая жилую. На его территории можно строить магазины площадью до 5 тысяч кв. м.

Не первая попытка

Виталий Витухин несколько раз пытался выйти за границы разрешенного строительства. Первый был в мае 2014 года — тогда мэрия предоставила необходимое разрешение. В 2016 году Виталий Витухин снова подал обращение, но в тот раз ему было отказано. Чиновник просил разрешить увеличить максимальный процент реконструкции капитального строительства с 40 до 46%.

В январе 2017 года Виталий Витухин просил увеличить процент реконструкции объектов капитального строительства с 40 до 44,5 %, но комиссия мэрии вновь ему отказала. Процент реконструкции от заявления к заявлению менялся, в феврале 2017 года его просили увеличить уже до 44,1%. В 2018 году ТСЖ «Башня» было отказано в увеличении процента реконструкции до 45%.

Как чиновнику пришлось выкупить кафе

Как рассказал НГС сам Виталий Витухин, он живет в доме на Ватутина, 27 с 1997 года. В 2007 году в доме в рамках реформирования системы ЖКХ жильцы выбрали способ управления ТСЖ и попросили его возглавить товарищество.

— Я на тот момент работал генеральным директором завода. Люди рассудили таким образом: раз руководит заводом, то и ТСЖ будет управлять неплохо, — вспоминает Виталий Витухин. — В 2007 году возглавил ТСЖ. Мы провели капитальный ремонт всего дома, поменяли все коммуникации, крышу. Всё это без участия средств жителей.

Виталий Витухин уже во второй раз возглавил ТСЖ, на территории которого стоит злополучное кафе

Виталий Витухин уже во второй раз возглавил ТСЖ, на территории которого стоит злополучное кафе

Поделиться

С 2007 года, уверяет чиновник, с жильцов дома ни разу не собирали деньги ни на детские площадки, ни на ремонт, ни на асфальтирование и благоустройство территории. Жители дома платят минимальную стоимость содержания — 3 рубля за один квадратный метр. Весь необходимый доход ТСЖ получает доход за счет использования общего домового имущества жилья: размещение наружной рекламы, ТВ-кабелей, кабелей связи.

— До 2015 года я был председателем ТСЖ на окладе. С 2015 года по приглашению мэра работаю в муниципалитете города Новосибирска. По закону «О муниципальной службе» я не обязан отчуждать или продавать свою собственность, но не имею права управлять акциями или предприятиями, поэтому они оформлены через договоры доверительного управления. От должности председателя ТСЖ я отказался, — объяснил Виталий Витухин.

Через пять лет, как добавил начальник ДИПРИП, у ТСЖ возникла необходимость в выборе нового председателя, и Виталия Витухина вновь попросили его возглавить. В кадровом отделе начальнику департамента объяснили, что он имеет право возглавлять товарищество собственников недвижимости (ТСН) на безвозмездной основе, по согласованию с работодателем. Поэтому с 2020 года он руководит ТСН, но без зарплаты.

Строение по адресу Ватутина, 23б существует с 2006 года — его владельцы платили ТСЖ деньги за аренду земли. По словам Виталия Витухина, в какой-то момент, до того как он стал чиновником, предприниматели потребовали выделить земельный участок под строением и оформить его в их собственность.

— Более двух лет мы в разных инстанциях пытались доказать, что не может на нашей территории находиться чужой объект недвижимости. Оказывается, может. Суды мы проиграли. Чтобы не отрезать этот участок из общей придомовой территории и чтобы больше не было никаких притязаний, я решил выкупить этот объект, — объяснил Виталий Витухин.

Объект на Ватутина, 23б ежегодно указывается в декларации о доходах чиновника. А после покупки к Виталию Витухину обратились сотрудники администрации, которые потребовали привести внешний вид кафе «Восток» в порядок.

— Руки не доходили до разработки и оформления проекта реконструкции. Прошло около десяти лет с 2013 года, когда я приобрел объект в собственность. Сейчас проект оформлен, я получил разрешение на реконструкцию, ничего не нарушая, — уточнил чиновник.

Как добавил Виталий Витухин, голоса собственников, одобряющие реконструкцию, были собраны еще в 2014 году. Просто, видимо, ждали своего часа. Изменился ли за это время состав собственников, чиновник не уточнил.

Что еще почитать по теме?

Власти выставили на торги участки в Клюквенном — здесь развернут новый микрорайон.

Зачем на Маркса поставили новые павильоны — объяснение застройщика.

Всплакнуть и успокоиться: в Новосибирске приняли концепцию реконструкции площади Маркса — с высотками от совладельца Lukse.

По теме

МагазинПлощадь МарксаЗастройкаМэрия
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter