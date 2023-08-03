«Администрация потребовала»: чиновник мэрии купил кафе возле своего дома и решил перестроить в двухэтажный магазин

Площадь Маркса в Новосибирске продолжают активно застраивать. Там уже есть несколько крупных торговых центров, последний открылся буквально в этом году, но, видимо, для центра левого берега этого недостаточно. В мэрии Новосибирска выдали разрешение на реконструкцию двухэтажного магазина возле дома на Ватутина, 27 — сейчас там стоит кафе «Восток». Документ получил Виталий Витухин — не последний человек в администрации города: он возглавляет департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства. А заодно руководит ТСН, на территории которого и появится новое здание. В том, как он получил в свое распоряжение кафе и почему решил его перестроить, разбиралась корреспондент НГС.
Кафе «Восток» и ТСН «Башня»
В июле мэрия Новосибирска выдала разрешение на реконструкцию модульного магазина на территории дома по улице Ватутина, 27. Вместо кафе «Восток» возле площади Маркса должно появиться двухэтажное здание.
— Объект настолько незначительный, что выглядит нестационарным киоском. Но, согласно кадастровой карте, это капитальный объект с 2016 года, — пояснил НГС координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев.
«Восток» находится на придомовой территории дома Ватутина, 27. Многоэтажным домом управляет товарищеское сообщество «Башня». А им руководит, по данным сервиса «Контур.Фокус», Виталий Витухин — именно он получил разрешение на перестройку кафе.
— Почему это важно? Для того чтобы получить разрешение на строительство на придомовой территории, нужно провести общее собрание собственников помещений многоквартирного дома и получить больше половины голосов владельцев площадей. Обычно этим и занимаются товарищества, — объяснил Михаил Рязанцев.
Виталий Витухин — начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства (далее ДИПРИП) мэрии Новосибирска. Кроме того, чиновник является единственным владельцем компаний «Региональный лизинговый центр» (им руководит Михаил Витальевич Витухин), производственно-торговой компании «Адалит» (директор — Татьяна Викторовна Витухина) и «Городской ломбард», а в «Новосибирском ювелирном заводе "Адалит"» у него доля в 1,6% (остальные 98,4% принадлежат Евгении Сергеевне Витухиной, она же — директор предприятия). С последним связан бренд ювелирной мастерской Couple Studio, на сайте которой указано, что это семейное дело Михаила и Евгении Витухиных.
Компания Виталия Витухина «Адалит» на территории Ватутина, 27 в 2019 году со второго раза построила двухуровневую подземную парковку — первое разрешение было получено в 2015 году. По словам Михаила Рязанцева, это один из немногих примеров строительства капитального подземного паркинга на участке многоквартирного дома. Похожий пример — строительство паркинга для ТСЖ на Красном проспекте (который, впрочем, потом начали продавать).
Едва журналист НГС отправила в мэрию Новосибирска запрос о выданном чиновнику разрешении на строительство, как в редакцию стали жаловаться на кафе, требуя его снести.
— Кафе построено из множества пристроек. Вокруг строения постоянное скопление машин клиентов-таксистов и не только, стоящих на газонах (которые уже полностью уничтожили), тротуарах, во дворах домов. Бардак в виде пустых бутылок, окурков, мусора, грязи. Проходя мимо двери заднего двора, попадаешь в область страшной вони и полной антисанитарии, — возмутилась жительница дома на Ватутина, 7 Валентина.
Идея реконструкции павильона кафе в стационарный двухэтажный магазин ей тоже не нравится: женщина уверена, что мусор из него будут складировать на улице. К тому же магазинов в этом районе, по ее мнению, уже и так более чем достаточно.
Увеличат площадь в 5 раз
В 2ГИС кафе «Восток» оценивают в 2,5 балла. Пользователи несколько раз фотографировали кафе, и за последние пять лет здание пережило несколько изменений.
Если изначально это был типовой павильон с входом в эркере, каких немало в Новосибирске, то потом к нему добавился обширный лоток для фруктов, затем — навес над ним, а позже перенесли и стены, превратив стеклянный павильон в белую коробочку с небольшими окошками.
По данным кадастровой карты, площадь кафе «Восток» — всего
— Проекта не видел, но вокруг объекта должен быть противопожарный проезд — непонятно, как будет организована пожарная безопасность во время реконструкции, — рассуждает Михаил Рязанцев. — Интересен и вопрос парковок: увеличивается площадь капитального объекта, значит должны появиться новые места для стоянки авто. Дом строился по старым нормативам, и не факт, что строительство подземного паркинга создало профицит требуемых сейчас машино-мест.
Как рассказали НГС в пресс-службе мэрии Новосибирска, территория у дома Ватутина, 27 принадлежит на праве общей долевой собственности владельцам помещений. Так что и принятие решений о реконструкции дома, строительных хозяйственных построек лежит на собственниках. Для получения разрешения на строительство Виталий Витухин предоставил протокол с собрания ТСН «Башня». В нем отмечалось, что все 100% собственников помещений дома на Ватутина, 27 согласны со строительством модульного магазина.
Как отметили в мэрии, до этого момента заявление от Виталия Витухина о предоставлении документов на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов не поступало, то есть специальная комиссия этот вопрос не рассматривала.
По проекту планировки участок дома на Ватутина, 27 относится к зоне деловой, общественной и коммерческой застройки, включая жилую. На его территории можно строить магазины площадью до 5 тысяч
Не первая попытка
Виталий Витухин несколько раз пытался выйти за границы разрешенного строительства. Первый был в мае 2014 года — тогда мэрия предоставила необходимое разрешение. В 2016 году Виталий Витухин снова подал обращение, но в тот раз ему было отказано. Чиновник просил разрешить увеличить максимальный процент реконструкции капитального строительства с 40 до 46%.
В январе 2017 года Виталий Витухин просил увеличить процент реконструкции объектов капитального строительства с 40 до 44,5 %, но комиссия мэрии вновь ему отказала. Процент реконструкции от заявления к заявлению менялся, в феврале 2017 года его просили увеличить уже до 44,1%. В 2018 году ТСЖ «Башня» было отказано в увеличении процента реконструкции до 45%.
Как чиновнику пришлось выкупить кафе
Как рассказал НГС сам Виталий Витухин, он живет в доме на Ватутина, 27 с 1997 года. В 2007 году в доме в рамках реформирования системы ЖКХ жильцы выбрали способ управления ТСЖ и попросили его возглавить товарищество.
— Я на тот момент работал генеральным директором завода. Люди рассудили таким образом: раз руководит заводом, то и ТСЖ будет управлять неплохо, — вспоминает Виталий Витухин. — В 2007 году возглавил ТСЖ. Мы провели капитальный ремонт всего дома, поменяли все коммуникации, крышу. Всё это без участия средств жителей.
С 2007 года, уверяет чиновник, с жильцов дома ни разу не собирали деньги ни на детские площадки, ни на ремонт, ни на асфальтирование и благоустройство территории. Жители дома платят минимальную стоимость содержания — 3 рубля за один квадратный метр. Весь необходимый доход ТСЖ получает доход за счет использования общего домового имущества жилья: размещение наружной рекламы, ТВ-кабелей, кабелей связи.
— До 2015 года я был председателем ТСЖ на окладе. С 2015 года по приглашению мэра работаю в муниципалитете города Новосибирска. По закону «О муниципальной службе» я не обязан отчуждать или продавать свою собственность, но не имею права управлять акциями или предприятиями, поэтому они оформлены через договоры доверительного управления. От должности председателя ТСЖ я отказался, — объяснил Виталий Витухин.
Через пять лет, как добавил начальник ДИПРИП, у ТСЖ возникла необходимость в выборе нового председателя, и Виталия Витухина вновь попросили его возглавить. В кадровом отделе начальнику департамента объяснили, что он имеет право возглавлять товарищество собственников недвижимости (ТСН) на безвозмездной основе, по согласованию с работодателем. Поэтому с 2020 года он руководит ТСН, но без зарплаты.
Строение по адресу Ватутина, 23б существует с 2006 года — его владельцы платили ТСЖ деньги за аренду земли. По словам Виталия Витухина, в какой-то момент, до того как он стал чиновником, предприниматели потребовали выделить земельный участок под строением и оформить его в их собственность.
— Более двух лет мы в разных инстанциях пытались доказать, что не может на нашей территории находиться чужой объект недвижимости. Оказывается, может. Суды мы проиграли. Чтобы не отрезать этот участок из общей придомовой территории и чтобы больше не было никаких притязаний, я решил выкупить этот объект, — объяснил Виталий Витухин.
Объект на Ватутина, 23б ежегодно указывается в декларации о доходах чиновника. А после покупки к Виталию Витухину обратились сотрудники администрации, которые потребовали привести внешний вид кафе «Восток» в порядок.
— Руки не доходили до разработки и оформления проекта реконструкции. Прошло около десяти лет с 2013 года, когда я приобрел объект в собственность. Сейчас проект оформлен, я получил разрешение на реконструкцию, ничего не нарушая, — уточнил чиновник.
Как добавил Виталий Витухин, голоса собственников, одобряющие реконструкцию, были собраны еще в 2014 году. Просто, видимо, ждали своего часа. Изменился ли за это время состав собственников, чиновник не уточнил.
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