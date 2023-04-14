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Зачем на Маркса поставили новые павильоны — объяснение застройщика

Всего на месте бетонного забора появилось 16 новых павильонов

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В павильонах разместятся торговые точки

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Павильоны на площади Маркса, которые начали устанавливать на этой неделе, будут сдавать в аренду, пока на участке ведут стройку.

13 апреля на площади Маркса начали монтаж галереи временных павильонов, которые заменили собой частично забор, ограждающий строительную площадку будущего гостинично-офисного комплекса. Всего, по подсчетам НГС, там появилось 16 модулей с отдельными входами, проход перед которыми будет закрыт навесом. Застройку ведет ООО «Специализированный застройщик "Центр Левого Берега"».

Перед входами в павильоны соорудили крытую галерею

Перед входами в павильоны соорудили крытую галерею

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Как рассказала совладелец «Центра Левого Берега» Ольга Гребенюк, павильоны действительно будут сдаваться в аренду. Туда частично переедут предприниматели из снесенных ранее киосков на проезде к улице Титова. Часть займут новые арендаторы.

— Это было сделано для того, чтобы это пространство не замораживалось на время строительства. Чтобы оно использовалось, чтобы там была жизнь. Когда стройка будет завершена, эти конструкции уберут, — сообщила Гребенюк.

Кроме уже снесенных киосков на участке застройщика находится довольно крупный павильон с двумя десятками арендаторов (магазины одежды, домашней утвари, точки общепита).

На месте снесенного ДК ведут строительство

На месте снесенного ДК ведут строительство

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При этом сегодня, 14 апреля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что власти не допустят возобновления ларечной торговли на площади Маркса.

— Даны соответствующие указания полиции. Со всей лоточной торговлей началась бескомпромиссная борьба, возрождения мы не допустим. Это не ларьки, это служебные помещения, чтобы велась стройка, — бытовки, офисные помещения временного назначения, — заявил мэр.

Анатолий Локоть уточнил, что на первом этаже нового здания откроют музей Александра Покрышкина. Об этом есть договоренность с застройщиком.

На площади Маркса сейчас вовсю ведутся земляные работы, частично вырыт котлован. Здесь должен быть построен комплекс зданий, включающий гостиницу, а также обширные офисные и торговые помещения.

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