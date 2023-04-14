Зачем на Маркса поставили новые павильоны — объяснение застройщика

Павильоны на площади Маркса, которые начали устанавливать на этой неделе, будут сдавать в аренду, пока на участке ведут стройку.

13 апреля на площади Маркса начали монтаж галереи временных павильонов, которые заменили собой частично забор, ограждающий строительную площадку будущего гостинично-офисного комплекса. Всего, по подсчетам НГС, там появилось 16 модулей с отдельными входами, проход перед которыми будет закрыт навесом. Застройку ведет ООО «Специализированный застройщик "Центр Левого Берега"».