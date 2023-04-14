Зачем на Маркса поставили новые павильоны — объяснение застройщика

Павильоны на площади Маркса, которые начали устанавливать на этой неделе, будут сдавать в аренду, пока на участке ведут стройку.
13 апреля на площади Маркса начали монтаж галереи временных павильонов, которые заменили собой частично забор, ограждающий строительную площадку будущего гостинично-офисного комплекса. Всего, по подсчетам НГС, там появилось 16 модулей с отдельными входами, проход перед которыми будет закрыт навесом. Застройку ведет ООО «Специализированный застройщик "Центр Левого Берега"».
Как рассказала совладелец «Центра Левого Берега» Ольга Гребенюк, павильоны действительно будут сдаваться в аренду. Туда частично переедут предприниматели из снесенных ранее киосков на проезде к улице Титова. Часть займут новые арендаторы.
— Это было сделано для того, чтобы это пространство не замораживалось на время строительства. Чтобы оно использовалось, чтобы там была жизнь. Когда стройка будет завершена, эти конструкции уберут, — сообщила Гребенюк.
Кроме уже снесенных киосков на участке застройщика находится довольно крупный павильон с двумя десятками арендаторов (магазины одежды, домашней утвари, точки общепита).
При этом сегодня, 14 апреля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что власти не допустят возобновления ларечной торговли на площади Маркса.
— Даны соответствующие указания полиции. Со всей лоточной торговлей началась бескомпромиссная борьба, возрождения мы не допустим. Это не ларьки, это служебные помещения, чтобы велась стройка, — бытовки, офисные помещения временного назначения, — заявил мэр.
Анатолий Локоть уточнил, что на первом этаже нового здания откроют музей Александра Покрышкина. Об этом есть договоренность с застройщиком.
На площади Маркса сейчас вовсю ведутся земляные работы, частично вырыт котлован. Здесь должен быть построен комплекс зданий, включающий гостиницу, а также обширные офисные и торговые помещения.