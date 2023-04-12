На площади Маркса появилась целая галерея новых павильонов — старые снесли две недели назад

На площади Маркса в Новосибирске опять появились павильоны. Целую галерею временных объектов установил застройщик площадки бывшего ДК «Сибсельмаш».
Павильоны белого цвета с полностью стеклянной внешней стороной заменили собой железобетонный забор, который ограждал участок строительства будущего комплекса зданий. Его, напомним, намерена возвести здесь компания ООО «Специализированный застройщик «Центр Левого Берега». Каждый киоск имеет отдельную дверь, перед ларьками уже выложена дорожка, замощенная плиткой. Частично смонтированная конструкция предполагает также навес над пространством перед павильонами. Сооружение выглядит как временная торговая галерея.
Компания «Центр Левого Берега» получила разрешение на строительство комплекса здания разной этажности (от 2 до 24) на участке, где располагается здание бывшего Дома культуры «Сибсельмаш». Здесь должны появиться отель, бизнес-центр, торговый комплекс, фитнес-центр и т. д. Для того, чтобы возвести всё это, пришлось полностью демонтировать здание недостроенного ДК, а также перенести памятник Покрышкину, который был установлен на территории будущей застройки.
НГС направил запрос в мэрию о предназначении павильонов. Как только ответ будет получен, мы сообщим об этом отдельно.
В конце марта на Маркса были снесены остановочные павильоны и совмещенные с ними киоски. Остановку общественного транспорта перенесли на новое место. А участок, который занимали павильоны, должен стать частью небольшого сквера.