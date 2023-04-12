На площади Маркса появилась целая галерея новых павильонов — старые снесли две недели назад

Компания «Центр Левого Берега» получила разрешение на строительство комплекса здания разной этажности (от 2 до 24) на участке, где располагается здание бывшего Дома культуры «Сибсельмаш». Здесь должны появиться отель, бизнес-центр, торговый комплекс, фитнес-центр и т. д. Для того, чтобы возвести всё это, пришлось полностью демонтировать здание недостроенного ДК, а также перенести памятник Покрышкину, который был установлен на территории будущей застройки.

