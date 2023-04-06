Прощайте, 90-е. На площади Маркса снесли ларьки и остановочные павильоны — что происходит

На площади Маркса снесли целый комплекс киосков, в которых годами торговали фруктами и уличной едой. Вместе с павильонами отсюда исчезли и автобусные остановки. С тем, что случилось с торговыми точками и какое будущее ждет всё это пространство, разбирался обозреватель НГС Стас Соколов.
Павильоны на Маркса, на проезде, соединяющем проспект Маркса с улицей Титова, появились больше 20 лет назад и всегда были совмещены с остановками общественного транспорта. Внешний вид построек мог немного меняться, но уже к 2010 году они обрели нынешнюю (точнее, уже бывшую) форму, когда один крытый автобусный павильон располагался между двумя двухсторонними киосками. В киосках торговали преимущественно овощами и фруктами, однако были здесь и точки уличной еды, и даже маленькая парикмахерская.
Потребность в остановочных павильонах на старом месте исчезла после переноса самих остановок чуть дальше по направлению к Титова. Сейчас общественный транспорт останавливается у будущего входа в метро через ТЦ «Грани» (ни вход, ни сам ТЦ пока не работают). Здесь установлены остановочные павильоны со стеклянными стенами, мест для сдачи в аренду предпринимателям здесь нет.
Как рассказали в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска нестационарные объекты с остановочными павильонами «демонтированы собственником в связи с истечением срока действия договора аренды, исключением из схемы и переносом остановочных платформ».
— На освободившихся землях планируется благоустройство пешеходной зоны, — обещают в городской администрации.
На месте бывших ларьков на тротуаре остались неглубокие пустоты. Видно, что асфальт здесь укладывали уже после того, как установили последнюю версию ларьков. Из-за этих следов тротуар покрыт сейчас темными пятнами и разводами. Длинная вереница павильонов побольше, которая вытянулась на 100 с лишним метров, пока на месте, но ее судьба тоже уже предрешена.
Вся эта территория относится к земельному участку (находится в частной собственности), отведенному под строительство целого комплекса зданий. Однако именно здесь ничего строить вроде бы не должны (из-за близости станции метрополитена). По проекту вся полоса, где сейчас стоят павильоны и стояли киоски с остановками общественного транспорта, отведена под создание небольшой парковой зоны.
Нужно признать, что площадь Маркса пусть медленно, но преображается. Причем делают это прежде всего сами собственники здешних объектов. Так, в прошлом году владельцы ГУМа снесли целый «переулок» павильонов рядом со своим зданием и возвели здесь двухэтажную пристройку.
Место работавшего в форме большой ярмарки зеленого двухэтажного комплекса «Гранит» уже заняло пятиэтажное здание будущего ТЦ Grani. Сроки ввода нового объекта пока неизвестны, но внешне он выглядит уже завершенным, вечером внутри горит свет, а проход от станции метро к остановкам общественного транспорта на улице Покрышкина уже не занимают ряды торговцев.
Медленно, но достраивается и здание, которое изначально должно было стать гостиницей «Турист». Первоначально предполагалось, что первыми постояльцами здесь станут участники и гости молодежного чемпиона мира по хоккею, но после того как Россию исключили из списка стран, где проводятся игры, торопиться стало уже некуда. Тем не менее здание самого отеля уже не выглядит вечным недостроем, работы ведутся только в пристроенных корпусах.
Окончательно достроить «Турист» должны в 2024 году. Строительство здесь началось еще в 1968 году.