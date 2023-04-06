Прощайте, 90-е. На площади Маркса снесли ларьки и остановочные павильоны — что происходит

Медленно, но достраивается и здание, которое изначально должно было стать гостиницей «Турист». Первоначально предполагалось, что первыми постояльцами здесь станут участники и гости молодежного чемпиона мира по хоккею, но после того как Россию исключили из списка стран, где проводятся игры, торопиться стало уже некуда. Тем не менее здание самого отеля уже не выглядит вечным недостроем, работы ведутся только в пристроенных корпусах.

Окончательно достроить «Турист» должны в 2024 году. Строительство здесь началось еще в 1968 году.