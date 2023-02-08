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Гостиницу «Турист» на площади Маркса хотят достроить в 2024 году — зданию больше 50 лет

Работы собирались завершить к началу 2023 года

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Так выглядела стройка в 2021 году

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Реконструкцию гостиницы «Турист» на площади Маркса в Новосибирске планируют завершить в 2024 году. Ранее работы собирались закончить к началу 2023 года.

Как пишет издание РБК со ссылкой на региональное управление Госстройнадзора, теперь реконструкцию гостиницы «Турист» планируют завершить в июне 2024 года. Застройщик «Турсиб-Б» направил извещение об изменении сроков строительства.

Строительство гостиницы началось еще в 1968 году, но уже к началу 80-х годов объект был заморожен. В начале 2000-х к нему пристроили торговый центр, но дальше ситуация так и не двинулась. Изменения начали происходить в 2018 году, тогда НГС побывал в здании. Как выглядел «Турист» в начале февраля прошлого года — смотрите в материале.

Достроить здание планировали к МЧМ-2023. Эти соревнования перенесли в Канаду.

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