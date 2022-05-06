Молодежный чемпионат мира по хоккею перенесли из Новосибирска и Омска в города Канады

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года перенесли из Новосибирска и Омска в Канаду. Как сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея Канады, чемпионат пройдет в канадских Галифаксе и Монктоне.

— Мы рады возможности провести молодежный чемпионат мира 2023 года в Галифаксе и Монктоне. Это два великих города с первоклассными стадионами и страстными болельщиками, которые поддерживают юношеский хоккей. Я благодарю Федерацию хоккея Канады за то, что за столь короткое время нашли два замечательных места для проведения турнира, и с нетерпением жду чемпионата мира 2023 года, — цитируют ТАСС президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа.