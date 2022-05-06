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Молодежный чемпионат мира по хоккею перенесли из Новосибирска и Омска в города Канады

МЧМ пройдет в канадских городах Галифаксе и Монктоне

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Новый ЛДС строили для проведения МЧМ-2023

Новый ЛДС строили для проведения МЧМ-2023

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Молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года перенесли из Новосибирска и Омска в Канаду. Как сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея Канады, чемпионат пройдет в канадских Галифаксе и Монктоне.

— Мы рады возможности провести молодежный чемпионат мира 2023 года в Галифаксе и Монктоне. Это два великих города с первоклассными стадионами и страстными болельщиками, которые поддерживают юношеский хоккей. Я благодарю Федерацию хоккея Канады за то, что за столь короткое время нашли два замечательных места для проведения турнира, и с нетерпением жду чемпионата мира 2023 года, — цитируют ТАСС президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа.

В Канаде в 2022 году также пройдет перенесенный из-за коронавируса МЧМ 2022 года.

Чемпионат в Канаде начнется 26 декабря 2022 года и закончится 5 января 2023 года. В марте Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести из России молодежный чемпионат мира 2023 года. В Новосибирске к МЧМ 2023 года строили новую ледовую арену и облагораживали город. В начале апреля гендиректор ХК «Сибирь» заявил о переносе срока сдачи ЛДС — правительство опровергло эту информацию.

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