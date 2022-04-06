Гендиректор ХК «Сибирь» заявил о переносе срока сдачи ЛДС — правительство опровергло эту информацию

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский
— Срок сдачи новой арены в Новосибирске немного сдвигается, но в любом случае мы не собирались начинать сезон на новой арене. Было принято решение, что переезд состоится после молодежного чемпионата мира. Так что ориентируемся примерно на конец января. Параллельно делаем большой капремонт ЛДС «Сибирь», который приобретет вид современного дворца, — цитирует Фастовского «Чемпионат.com».
НГС обратился с запросом в пресс-службу правительства Новосибирской области.
— На крупнейшем инфраструктурном объекте региона — новой Многофункциональной ледовой арене — работы идут в соответствии с утвержденным графиком, перенос сроков ввода объекта в эксплуатацию не планируется, — заявили в правительстве региона.
В своем ответе чиновники ссылаются на данные подрядчика ООО «ЭлинАльфа», согласно которым утвержденный в конце 2021 года график строительства соблюдается полностью.
— Отмена чемпионата мира по хоккею среди молодежи не меняет планов по строительству объекта. В то же время в связи со сложившейся экономической ситуацией и необходимостью импортозамещения наметились позиции, где возможен перенос сроков поставки технологического оборудования и материалов, — уточнили региональные власти.
НГС связался с гендиректором ХК «Сибирь» Кириллом Фастовским, чтобы узнать, на основании чего он заявил о переносе сроков сдачи ЛДС.
— Я говорил о незначительном сдвиге сроков. Изначально был разговор про
Ледовую арену в Новосибирске строили к молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в 2023 году. Стройка шла непросто. Сроки строительства затягивались, а строители заявляли о проблемах с выплатами, после этого один из подрядчиков, «Строймонтаж», подавал на банкротство. Рабочие допускали возможность того, что «Строймонтаж» является фирмой-прокладкой генподрядчика «ЭлинАльфы» и банкротится намеренно.
СЮЖЕТ
В марте Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести из России молодежный чемпионат мира 2023 года. Несмотря на это решение, власти НСО заверили, что на сроках ввода ЛДС это решение не скажется.