Гендиректор ХК «Сибирь» заявил о переносе срока сдачи ЛДС — правительство опровергло эту информацию

НГС обратился с запросом в пресс-службу правительства Новосибирской области.



— На крупнейшем инфраструктурном объекте региона — новой Многофункциональной ледовой арене — работы идут в соответствии с утвержденным графиком, перенос сроков ввода объекта в эксплуатацию не планируется, — заявили в правительстве региона.



В своем ответе чиновники ссылаются на данные подрядчика ООО «ЭлинАльфа», согласно которым утвержденный в конце 2021 года график строительства соблюдается полностью.



— Отмена чемпионата мира по хоккею среди молодежи не меняет планов по строительству объекта. В то же время в связи со сложившейся экономической ситуацией и необходимостью импортозамещения наметились позиции, где возможен перенос сроков поставки технологического оборудования и материалов, — уточнили региональные власти.



НГС связался с гендиректором ХК «Сибирь» Кириллом Фастовским, чтобы узнать, на основании чего он заявил о переносе сроков сдачи ЛДС.