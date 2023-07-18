Власти выставили на торги участки в Клюквенном — здесь развернут новый микрорайон

В Новосибирске объявили второй конкурс на право застройки микрорайона Клюквенного в Калининском районе. На аукцион выставили девять участков.



Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства строительства региона со ссылкой на Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области.

