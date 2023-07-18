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Власти выставили на торги участки в Клюквенном — здесь развернут новый микрорайон

Стоимость субаренды оценили минимум в 3,2 миллиарда

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Сейчас в Клюквенном микрорайоне стоят малоэтажные дома

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В Новосибирске объявили второй конкурс на право застройки микрорайона Клюквенного в Калининском районе. На аукцион выставили девять участков.

Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства строительства региона со ссылкой на Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области.

— На открытый аукцион выставлены девять участков, каждый площадью около 5 гектаров. На них будет вестись строительство новых кварталов, объединенных между собой единым дизайн-кодом и общей комфортной городской средой, — говорится в сообщении Министерства строительства Новосибирской области.

Согласно документам, которые опубликовали в системе «ГИС Торги», общая начальная минимальная плата по договорам

Начальная минимальная плата за субаренду участков составляет 3,2 миллиарда рублей. Цена варьируется от 232,4 до 626,3 миллиона рублей. Заявки на аукцион принимают до 17 августа.

Клюквенный микрорайон находится недалеко от Пашино, добраться туда можно по улице Тайгинской. Люди живут в малоэтажных домах, но после масштабной застройки, согласно планам властей, там смогут поселиться 35 000 человек. Осенью НГС показывал, как выглядит Клюквенный, в репортаже.

В марте на застройку выставили 5 участков в Клюквенном. Их стоимость составила больше 3 миллиардов. В апреле стало известно, кто начнет застройку, — читайте, что известно об этих компаниях.

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КлюквенныйКалининский районЗастройкаТоргиНовосибирская область
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