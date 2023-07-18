Власти выставили на торги участки в Клюквенном — здесь развернут новый микрорайон

В Новосибирске объявили второй конкурс на право застройки микрорайона Клюквенного в Калининском районе. На аукцион выставили девять участков.
Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства строительства региона со ссылкой на Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области.
— На открытый аукцион выставлены девять участков, каждый площадью около
Согласно документам, которые опубликовали в системе «ГИС Торги», общая начальная минимальная плата по договорам
Начальная минимальная плата за субаренду участков составляет 3,2 миллиарда рублей. Цена варьируется от 232,4 до 626,3 миллиона рублей. Заявки на аукцион принимают до
Клюквенный микрорайон находится недалеко от Пашино, добраться туда можно по улице Тайгинской. Люди живут в малоэтажных домах, но после масштабной застройки, согласно планам властей, там смогут поселиться
В марте на застройку выставили 5 участков в Клюквенном. Их стоимость составила больше