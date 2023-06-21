Grani пустоты: на площади Маркса открывают необычный торговый центр — с выходом в метро и фуд-кортом-Колизеем

Новый торговый центр Grani построен на месте двухэтажного зеленого ярмарочного павильона, который стоял на этом месте с 1990-х годов (его снесли в 2019 году). Здание общей площадью около 16 тысяч кв. м в самой высокой своей части, выходящей к началу улицы Титова, имеет шесть этажей. Внешний вид ТЦ может вызывать споры, но это, пожалуй, самый необычный проект в сфере торговой недвижимости последних лет — если не вообще в новой истории города.

Grani — проект владельцев соседнего ТЦ «Гранит». Новый объект возведен на месте еще более старого двухэтажного комплекса ярмарочной торговли. Строительство вело ООО «Гранит». По данным «Контур.Фокуса», у компании четыре основных конечных владельца. Самые крупные доли ( 23–25% ) принадлежат Александру Анисимову, Евгению Тарасову и Сергею Трубникову, еще 12,5% — у Веры Князевой. У совладельцев компании по нескольку юрлиц в разных сферах бизнеса. Более или менее на слуху из этого списка — только ООО «Спортивный клуб Успех», соучредителем которого является Евгений Тарасов.

