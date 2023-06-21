Grani пустоты: на площади Маркса открывают необычный торговый центр — с выходом в метро и фуд-кортом-Колизеем

На площади Маркса заработал еще один — уже девятый — торговый центр. Здание смелой архитектуры, похожее на гигантский напильник, должно вместить десятки магазинов и предприятий общепита. Пока, впрочем, внутри довольно пусто: арендаторов, которые уже начали работать в шестиэтажном здании, можно пересчитать по пальцам. Обозреватель НГС прогулялся по уже доступным для публики пространствам и приценился к ставкам аренды на пустующие пока площади.
Новый торговый центр Grani построен на месте двухэтажного зеленого ярмарочного павильона, который стоял на этом месте с
Grani — проект владельцев соседнего ТЦ «Гранит». Новый объект возведен на месте еще более старого двухэтажного комплекса ярмарочной торговли. Строительство вело ООО «Гранит». По данным «Контур.Фокуса», у компании четыре основных конечных владельца. Самые крупные доли (
Первым в новом ТЦ заработал вход в метро: теперь в подземку можно попасть прямо из торгового центра (и наоборот). Входы с буквой «М» с двух сторон здания одновременно являются входами в сам торговый центр. Правда, пока на его первом этаже внутри работающих магазинов нет — все работающие точки имеют отдельный вход с улицы.
Сам ТЦ Grani открыл двери для публики еще
Второй этаж встречает посетителей практически ничем не нарушенной пустотой. Здесь работает один-единственный небольшой салон штор и текстиля для дома. Компанию ему составляют только две вывески, установленные на стеклянных стенах будущих торговых точек.
Всё внутреннее пространство разбито этими стеклянными стенами на довольно большие помещения таким образом, чтобы оставить для прохода пространство у «гофрированных» стен, сквозь которые открывается вид на торговые центры с другой стороны улицы.
Больше всего работающих магазинов неожиданно оказалось на третьем этаже. Здесь уже открыты девять торговых точек — преимущественно это магазины одежды и белья. На магазинах или вовсе нет вывесок, или они имеют названия, которые вряд ли что-то скажут публике названиями. Например, единственным упоминанием бренда Roksis является группа c 39 участниками в сети «ВКонтакте».
В час пик, после работы, когда в подобных торговых комплексах обычно бывает много потенциальных покупателей, заехавших сюда по дороге, здесь было пусто. Даже на третьем этаже не видно никого, кроме скучающих продавцов. Разумеется, со временем, когда (и если) пустующие пока помещения торгового центра займут торговые точки, людей здесь прибавится.
На первом уровне арендаторы тоже только начинают открываться. Здесь работают пока только салон «Мегафон», булочная-кондитерская «Пеку-пеку», сырная лавка, которая делит помещение с кондитерской, и точка, торгующая фруктами и овощами.
В управляющей компании, впрочем, говорят, что пул арендаторов практически укомплектован. Какие-то места остались с первого по третий этажи, четвертый и пятый займет двухэтажный гипермаркет одежды и обуви «Семейный континент» — в Новосибирске уже работает магазин с таким названием в ТЦ «Победа» на улице Петухова.
Кроме того, в составе «Граней» будет работать большой фуд-корт, который предполагается разместить на крыше многоуровневого паркинга, возведенного здесь ранее, — ТЦ пристроен к нему и составляет с ним сейчас одно целое. Фуд-корт планируют открыть к сентябрю-октябрю этого года. В управляющей компании организацию фуд-корта сравнивают с Колизеем — это означает, что все кухни будут расположены в центре зала, сидячие места и столы — по кругу (овалу) по периметру.
Судя по объявлениям на сайтах коммерческой недвижимости, самые высокие ставки — на первом этаже: здесь за один квадратный метр просят до 6 тысяч рублей в месяц. На четвертом цена падает уже до 1200 рублей. Среди объявлений встречаются и предложения о продаже. Как пояснили в «Гранях», на первом уровне часть помещений имеют отдельных владельцев, а всё, что выше, принадлежит собственникам компании, построившей здание.
Открытие для публики четвертого и пятого этажей и одновременно торжественное открытие самого ТЦ Grani намечено на ближайшую пятницу. На четвертом уровне действительно видна какая-то подготовка: в треугольных окнах как минимум уже выстроились пока голые манекены. Но заполнить второй и третий этажи к этому времени вряд ли удастся.
Открывать для публики ТЦ с несколькими полупустыми этажами — решение рискованное. Посетители могут зайти внутрь, убедиться, что там пока ничего нет, и для того, чтобы заставить их вернуться, придется приложить уже больше усилий, чем просто при открытии нового объекта.
Эксперт по коммерческой недвижимости, директор компании RID Analytics Елена Ермолаева признаёт, что «лучше так не делать», но отмечает, что Grani построен в таком месте, «где всё время кто-то будет заходить по дороге».
На площади Маркса уже работают ТРЦ «Сан Сити», ГУМ, ТЦ «Калейдоскоп», «Фантазия», «Версаль», «Александровский», «Подсолнух» и «Гранит». Кроме того, здесь расположен огромный недострой — торгово-офисный комплекс с условным названием «
Перед началом строительства комплекса «Аэрон» перед стройплощадкой застройщик выстроил ряд небольших павильонов, выглядящих как будущие небольшие торговые точки. Сначала застройщик объяснял их появление именно так, но городские власти назвали их кабинками для рабочих. Павильоны до сих пор стоят пустыми.