«Блоки убрали, но поворот запрещен»: как ездить жителям ЖК, которым перекрыли выезд, — мнение автоэксперта

На таких совещаниях принимают решения по поводу установки светофоров, ликвидации парковки, устройства односторонней дороги. По «Панораме» я также присутствовал на совещании, высказывал свою точку зрения и голосовал.



Принимая решение по Немировича-Данченко, нужно разобраться, что главнее: Немировича-Данченко — прямой выход на Октябрьский мост или выезд из ЖК. Конечно же, отсутствие помех в движении по Немировича-Данченко важнее. Чем меньше будет препон во время движения, тем быстрее будет проходить трафик, так как там очень большой поток — считай, со всего Левобережья едут.

