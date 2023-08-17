«Блоки убрали, но поворот запрещен»: как ездить жителям ЖК, которым перекрыли выезд, — мнение автоэксперта

Жителям нескольких ЖК на левом берегу Новосибирска 11 августа заблокировали быстрый выезд из микрорайона на левый берег бетонными блоками, установили знак и убрали светофор, вынудив людей делать большой круг через развязки новой ледовой арены. Возмущенные жители грозились перекрыть дорогу. Несколько дней они даже частично блокировали дороги к новому ЛДС. Ситуацией заинтересовался Бастрыкин. После совещаний и встреч с недовольными жильцами бетонные блоки убрали, но знак по-прежнему запрещает водителям поворот и разворот налево. Руководитель региональной федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков объяснил, что происходит: он считает, что принимать поспешные решения не стоит, и объяснил почему. Далее — его мнение от первого лица.
Решение убрать на Немировича-Данченко в районе ЖК «Панорама» поворот налево, как и разворот, было принято рабочей группой при департаменте транспорта мэрии Новосибирска, и оно легитимно. При этом вопросы, связанные с организацией дорожного движения, очень важны, и наобум их принимать нельзя. Для этого собираются эксперты — сотрудники ГИБДД, отдел организации дорожного движения мэрии города, городского центра организации дорожного движения, представители управления пассажирских перевозок и общественности.
На таких совещаниях принимают решения по поводу установки светофоров, ликвидации парковки, устройства односторонней дороги. По «Панораме» я также присутствовал на совещании, высказывал свою точку зрения и голосовал.
Принимая решение по Немировича-Данченко, нужно разобраться, что главнее: Немировича-Данченко — прямой выход на Октябрьский мост или выезд из ЖК. Конечно же, отсутствие помех в движении по Немировича-Данченко важнее. Чем меньше будет препон во время движения, тем быстрее будет проходить трафик, так как там очень большой поток — считай, со всего Левобережья едут.
После обсуждения вопроса было принято решение о запрете левого поворота на этом перекрестке. После того как жители ЖК возмутились и блоки были убраны, решено проверить данные по текущему трафику в режиме реального времени.
Для этого установят счетчики, которые посчитают количество машин — как въезжающих, так и выезжающих — с ЖК, количество машин, которые пользуются разворотом в этом месте, количество машин, которое собирается на перекрестке Немировича-Данченко и проспекта Маркса, где площадь Лыщинского — в месте выезда на мост, которое является узким горлышком.
По сути, вся эта ситуация с поворотом из ЖК — цветочки. Ягодки — выезд на мост и сам мост. Если не расшить перекресток проспекта Маркса и Немировича-Данченко и не отрегулировать его светофором как положено, мы ничего не добьемся. А сейчас поток проходит и слева, и справа, и с кольца. Это должны отрегулировать специалисты по транспортному моделированию. Не люди в погонах и не те, кто в рабочую группу входят.
Можно позакрывать всё что угодно — поток прилетит к этой точке и встанет, так как это узкое место, которое нужно расширять. Именно поэтому нужен прямой ход и нужно давать возможность автомобилям двигаться быстрее.
Кстати, для этой же цели было решено убрать парковку из правого ряда на Немировича-Данченко, сразу за перекрестком, где выезд из «Панорамы». Но нужно выдержать 20 дней по закону, а затем уже убирать. Сейчас же, когда едешь в правом ряду по Немировича-Данченко в этом месте, упираешься в парковку и вынужден перестраиваться в соседние ряды. При этом создается сумятица, сутолока, аварийные ситуации. Там не должно быть парковки.
Вернут ли на проблемном месте всё как было? У меня нет такой информации. Блоки убрали, но дорожные знаки запрещают как поворот налево, так и разворот, поэтому пока я не могу сказать, как будет решено на этом перекрестке. Пока же выезжающий из «Панорамы» транспорт должен руководствоваться дорожными знаками и сигналами светофора.
Не понимаю, почему власти допустили вакханалию на подъездах к новому ЛДС, организованную жителями ЖК. Сразу вспомнилось, как в городе хотели сделать давно напрашивающуюся развязку на улице Лесосечной. Уже Минтранс заказал проект этой развязки, но местные жители узнали, пришли и стихийный митинг устроили. Начали кричать, что им не нужны грузовики под окнами. Почему-то люди забывают, что живут в социуме на большой территории и никто не должен перекрывать движение из-за того, что они так захотели, или ограничивать его.
Или еще: не понимаю, почему сходит с рук людям в частном секторе, когда они натягивают проволоку и запрещают движение транзитного транспорта. На каком основании? Это улично-дорожная сеть Новосибирска, они не являются хозяевами этого участка. Да, неприятно, что едет автомобиль, что пошел поток. Но кто вам дал право вмешиваться в организацию дорожного движения?
А поступки жителей «Панорамы» и соседних ЖК — это административный материал. Да, когда построили «Панораму», были требования по техническому присоединению к Немировича-Данченко, но тогда не было дорог под мостом возле ЛДС, и застройщику действительно выдали разрешение на установку светофора для организации временной схемы движения. Но потом она стала постоянной, и городу светофор передали в том виде, в котором он был.
Для решения проблем на Немировича-Данченко, площади Лыщинского и выезде на мост нужно принимать комплексные меры, совокупно, а не местечково. Провести анализ данных по трафику, при этом лучше это делать, когда начнется школьный сезон и нагрузка на все дороги города увеличится в разы. Расшить узкое место на перекрестке Маркса и Данченко и убрать парковку. Пока нет актуальных цифр, считаю, необходимо вернуть всё в то состояние, как было.
Ранее Вячеслав Ашурков рассуждал о том, что будет водителям за обгон паровозиком и изменилось ли что-то в ПДД. Он отметил, что лишить прав за нарушение может только инспектор ДПС, а нарушение, попавшее на камеру, может повлечь лишь штраф.