В Новосибирске убирают бетонные блоки, которыми перекрыли выезд из микрорайонов

В Новосибирске начали убирать бетонные блоки, которыми перекрыли выезд из ЖК «Панорама», «Расцветай» и «Комета» на улице Немировича-Данченко.
Как сообщил читатель НГС, рабочие приступили к демонтажу сегодня,
11 августа жильцам жилых комплексов, которые находятся недалеко от площади Лыщинского, заблокировали выезд и въезд в их микрорайоны. На участке демонтировали стрелку светофора и поставили бетонные блоки, тем самым транспортную доступность усложнили нескольким жилым комплексам и вызвали недовольства жильцов.
На следующий день жители левого берега частично ограничили движение по спуску с Немировича-Данченко к новому ЛДС.
Но в мэрии сообщили, что изменения схемы движения обусловлено «необходимостью повышения пропускной способности». При этом регулируемый светофором выезд с жилого комплекса не учитывал интересы жителей всего левобережья, а опасения новосибирцев назвали необоснованными.
Сегодня, 13 августа, стало известно о том, что делом заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин.