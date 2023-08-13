В Новосибирске убирают бетонные блоки, которыми перекрыли выезд из микрорайонов

Но в мэрии сообщили, что изменения схемы движения обусловлено «необходимостью повышения пропускной способности». При этом регулируемый светофором выезд с жилого комплекса не учитывал интересы жителей всего левобережья, а опасения новосибирцев назвали необоснованными.



Сегодня, 13 августа, стало известно о том, что делом заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин.