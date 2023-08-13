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В Новосибирске убирают бетонные блоки, которыми перекрыли выезд из микрорайонов

Ранее жители ЖК «Панорама», «Расцветай» и «Комета» перекрыли дорогу

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На участок пригнали технику, чтобы оттащить блоки

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В Новосибирске начали убирать бетонные блоки, которыми перекрыли выезд из ЖК «Панорама», «Расцветай» и «Комета» на улице Немировича-Данченко.

Как сообщил читатель НГС, рабочие приступили к демонтажу сегодня, 13 августа. НГС направил запрос в мэрию города, чтобы узнать, вернут ли стрелку светофора на данном участке.

На месте, кроме рабочих, сейчас находятся сотрудники ГИБДД

На месте, кроме рабочих, сейчас находятся сотрудники ГИБДД

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11 августа жильцам жилых комплексов, которые находятся недалеко от площади Лыщинского, заблокировали выезд и въезд в их микрорайоны. На участке демонтировали стрелку светофора и поставили бетонные блоки, тем самым транспортную доступность усложнили нескольким жилым комплексам и вызвали недовольства жильцов.

На следующий день жители левого берега частично ограничили движение по спуску с Немировича-Данченко к новому ЛДС.

Но в мэрии сообщили, что изменения схемы движения обусловлено «необходимостью повышения пропускной способности». При этом регулируемый светофором выезд с жилого комплекса не учитывал интересы жителей всего левобережья, а опасения новосибирцев назвали необоснованными.

Сегодня, 13 августа, стало известно о том, что делом заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин.

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