«Необоснованные опасения»: в мэрии объяснили, зачем запретили выезд на ЖК «Панорама»

В мэрии Новосибирска прокомментировали изменения схемы дорожного движения с ЖК «Панорама», где накануне заблокировали выезд и въезд транспорта. Как сообщили в пресс-центре городской администрации со ссылкой на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, решение о запрете левого поворота с улицы Немировича-Данченко обусловлено «необходимостью повышения ее пропускной способности».
В мэрии заявили, что регулируемый светофором выезд с жилого комплекса не учитывал интересы жителей всего левобережья. При этом светофорный объект якобы создавал заторы транспорта, ограничивая ширину проезжей части из-за размещения полос для разворота налево при движении по Немировича-Данченко в стороны правого берега и улицы Ватутина.
— Негативная реакция жителей ЖК обусловлена пока неподтвержденными опасениями о значительном увеличении времени следования от выезда с ЖК в сторону улицы Ватутина и изменением привычного уклада жизни (не учитывающего интересы гораздо большего, по сравнению с жителями ЖК, количества пользователей автодорог — жителей левого берега города Новосибирска), — указано в сообщении. — Альтернатива проезда в сторону улицы Ватутина с использованием дорожной инфраструктуры МФЛА позволит равномерно за счет упорядочивания распределить образующийся при выезде с ЖК транспортный поток на плече объезда протяженностью
Указано, что решение об изменении организации дорожного движения на Немировича-Данченко принято коллегиально на заседании рабочей группы по обеспечению БДД. Отмечается, что департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии мониторит развитие дорожной обстановки на участке и готов принять меры, «исключающие ухудшение ранее существовавшей схемы организации дорожного движения».
В мэрии сообщили, что в дальнейшем специалисты намерены ликвидировать несанкционированную парковку на полосе для движения вдоль ЖК «Панорама». Работы проведут для повышения пропускной способности улицы Немировича-Данченко.
— Сделали они это после того, как им был заблокирован быстрый выезд на левый берег, вследствие чего им нужно делать огромный круг (через развязки нового ЛДС. — Прим. ред.), — заявили в соцсетях. При этом в мэрии Новосибирска НГС сообщили, что проезд свободен.