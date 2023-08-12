«Необоснованные опасения»: в мэрии объяснили, зачем запретили выезд на ЖК «Панорама»

— Сделали они это после того, как им был заблокирован быстрый выезд на левый берег, вследствие чего им нужно делать огромный круг (через развязки нового ЛДС. — Прим. ред.), — заявили в соцсетях. При этом в мэрии Новосибирска НГС сообщили, что проезд свободен.