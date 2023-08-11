«Будем перекрывать дорогу»: жителям нескольких ЖК в Новосибирске заблокировали выезд из микрорайона — люди возмущены

— 11 августа в 10 утра нам заблокировали поворот/разворот и демонтировали стрелку светофора на Немировича-Данченко, напротив ЖК «Панорама». Это практически блокирует выезд из микрорайона в сторону левого берега. Вариант объезда остается только через «Сибирь-Арену» и Горский микрорайон. Жильцы негодуют и массово пишут обращения на имя мэра и в администрацию Кировского района. В микрорайоне проживает несколько тысяч человек, — пишут возмущенные новосибирцы.



Жильцы утверждают, а в управляющей компании подтверждают: о произошедшем их никто не предупреждал. В 10 утра пришли дорожные работники, демонтировали стрелку светофора и поставили бетонные блоки. При этом некоторые предприимчивые водители уже нашли «выход из ситуации» — поворачивают налево по пешеходному переходу, нарушая ПДД и создавая аварийную ситуацию.

