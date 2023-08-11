«Будем перекрывать дорогу»: жителям нескольких ЖК в Новосибирске заблокировали выезд из микрорайона — люди возмущены

Жильцам ЖК «Панорама», «Расцветай» и «Комета», которые расположены на левом берегу неподалеку от площади Лыщинского, фактически заблокировали выезд и въезд в их микрорайон. Теперь, чтобы попасть в объекты инфраструктуры на противоположенной стороне дороги, люди вынуждены делать огромный крюк через развязки нового ЛДС. О проблеме они сообщили в редакцию НГС, куда поступило больше десятка жалоб.
— 11 августа в 10 утра нам заблокировали поворот/разворот и демонтировали стрелку светофора на Немировича-Данченко, напротив ЖК «Панорама». Это практически блокирует выезд из микрорайона в сторону левого берега. Вариант объезда остается только через «Сибирь-Арену» и Горский микрорайон. Жильцы негодуют и массово пишут обращения на имя мэра и в администрацию Кировского района. В микрорайоне проживает несколько тысяч человек, — пишут возмущенные новосибирцы.
Жильцы утверждают, а в управляющей компании подтверждают: о произошедшем их никто не предупреждал. В 10 утра пришли дорожные работники, демонтировали стрелку светофора и поставили бетонные блоки. При этом некоторые предприимчивые водители уже нашли «выход из ситуации» — поворачивают налево по пешеходному переходу, нарушая ПДД и создавая аварийную ситуацию.
Люди в смятении: раньше нужно было 15 минут, чтобы выехать с территории жилых комплексов, развернуться и доехать до школы, детсада или больницы, что находятся на той же улице на противоположенной стороне. Теперь для этого нужно проехать в направлении ледовой арены, развернуться там, по развязкам подняться и проехать по Блюхера, после чего уже развернуться и вернуться обратно.
— Без пробки крюк занимает 10 лишних минут, а когда пробки начнутся, когда школа? Это будет уже 30–40 минут. А если матчи в ЛДС, то час и больше, — сетует жительница одного из ЖК Анастасия.
В управляющей компании «УК Брусника Управление домами» пояснили, что уточняли информацию в мэрии. Там сообщили, что эта схема движения была временной на период стройки нового ЛДС, а теперь объект достроен и всё вернули.
При этом, уточняют в УК, ЛДС начали строить в 2019 году, а дома в ЖК начали сдавать в
— Раньше был выезд направо из квартала чуть дальше, был разрыв бетонных ограждений. Надо было повернуть направо, перестроиться через 3–4 полосы в крайний левый ряд и развернуться. В ходе появления новых домов вместе с застройщиком разработали план благоустройства, где указали этот регулируемый перекресток. Он был согласован с городом и выполнен силами застройщика, являлся частью проекта, — уверяет управляющая кварталом «Брусника Управление домами» Наталья Логинова.
Сейчас в управляющих компаниях ЖК собирают подписи: люди намерены бороться за свой светофор. Кроме того, жильцы готовы идти на более жесткие меры.
— Народ планирует в понедельник в 7 утра встать и перекрыть проезжую часть в обе стороны, так как нас в корне не устраивает данная ситуация, — предупреждают горожане.
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию, чтобы выяснить, для чего прошлую схему движения отменили и как чиновники планируют решать проблему.
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