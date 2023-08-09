Первый светофор для велосипедистов установили в Новосибирске — как он изменит движение

На Морском проспекте в Академгородке появилась секция светофора для велосипедистов. Фото опубликовали в Telegram-канале «Ненаучный городок».

— У нас в городе таких светофоров еще не было. Как они могут поменять движение — нужно наблюдать. Если у нас из-за пешеходной фазы пошло накопление транспорта. А если еще будет отдельная фаза для велосипедистов, то тогда сложно будет. Но, судя по тому, что я вижу, фаза пешеходов и велосипедистов одновременная, поэтому хуже, скорее всего, не будет, — объяснил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).