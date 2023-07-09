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На семи улицах в Новосибирске поставят новые светофоры для пешеходных переходов — где их разместят

Городские власти ищут подрядчика для работ

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За работы готовы заплатить 6,7 миллиона рублей

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В Новосибирске ищут подрядчика, который выполнит работы по проектированию и строительству светофорных объектов для пешеходных переходов. За работы готовы заплатить 6,7 миллиона рублей.


Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок, заказчиком выступает МБУ Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения».

В описании объекта закупки уточняется, что светофоры поставят на улицах Петухова, Кудряшевской, Есенина, Михаила Немыткина, Забалуева и Александра Невского. Кроме того, светофорный объект появится на перекрестке улиц Демьяна Бедного и Селезнева у гимназии № 13.

Светофорный объект — группа светофоров, установленных на участке дорожной сети, очередность движения по которому конфликтующих транспортных потоков или транспортных и пешеходных потоков регулируется светофорной сигнализацией. Об этом сообщается в методических рекомендациях по проектированию светофорных объектов на автомобильных дорогах «Росавтодора».

Подрядчик выполнит работы по проектированию светофоров, а также строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Он проведет монтаж электротехнических установок, тестовые запуски светофорных объектов типа Т7 и прочее.

По информации комитета по транспорту администрации Санкт-Петербурга, светофоры типа Т7 — дополнительное оборудование на нерегулируемых пешеходных переходах, направленное на привлечение внимания водителей с целью повышения безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в официальном сообществе комитета в соцсети «ВКонтакте».

Подать заявку на участие в закупке можно до <nobr class="_">13 июля</nobr>

Подать заявку на участие в закупке можно до 13 июля

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— Начало выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ: не позднее 10 рабочих дней с даты получения согласования локально-сметных расчетов в управлении контрольной ревизионной работы мэрии Новосибирска. Окончание выполнения работ — 30 ноября 2023 года, — указано в документах.

Подать заявку на участие в закупке можно до 13 июля, определить подрядчика планируется 14 июля.

В конце мая стало известно, что в Новосибирске ищут подрядчика, который установит светофоры на двух перекрестках. Речь идет о перекрестках улиц Бориса Богаткова — Толстого и улиц Кирова — Грибоедова.

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