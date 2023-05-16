На двух перекрестках в Новосибирске поставят светофоры — показываем на карте

В Новосибирске ищут подрядчика, который установит светофоры на двух перекрестках. За работы готовы заплатить более 7,6 миллиона рублей.
Информацию об аукционе на установку светофоров опубликовали на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МБУ Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения».
В документах указано, что подрядчик установит и настроит светофоры в Октябрьском районе. Речь идет о перекрестках улиц Бориса Богаткова — Толстого и улиц Кирова — Грибоедова.
На улице Бориса Богаткова подрядчик проведет подготовительные работы, в том числе демонтаж дорожных знаков, установит светофорные колонки и другое. Победитель аукциона выполнит монтажные, пусконаладочные работы, а также тестовые запуски.
Подать заявку на участие в закупке можно до 23 мая, определить подрядчика планируется 24 мая. Выполнить работы по контракту необходимо до 15 ноября этого года.
Отметим, в 2023 году в Новосибирске установят 50 новых комплексов для фиксации нарушений правил дорожного движения. Они будут регистрировать превышение скорости, не пристегнутые ремни безопасности и прочие нарушения. НГС выяснил, где разместят устройства, а также эффективны ли такие камеры.