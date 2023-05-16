freedom
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 5/10
usd 79.10
eur 86.09
Тема дняПовар требует 5 млн с семьи водителя после ДТП
Все новости
Все новости

На двух перекрестках в Новосибирске поставят светофоры — показываем на карте

Работы проведут на правом берегу города

390

За установку готовы заплатить более 7,6 миллиона рублей

Поделиться

В Новосибирске ищут подрядчика, который установит светофоры на двух перекрестках. За работы готовы заплатить более 7,6 миллиона рублей.

Информацию об аукционе на установку светофоров опубликовали на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МБУ Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения».

В документах указано, что подрядчик установит и настроит светофоры в Октябрьском районе. Речь идет о перекрестках улиц Бориса Богаткова — Толстого и улиц Кирова — Грибоедова.

На улице Бориса Богаткова подрядчик проведет подготовительные работы, в том числе демонтаж дорожных знаков, установит светофорные колонки и другое. Победитель аукциона выполнит монтажные, пусконаладочные работы, а также тестовые запуски.

Выполнить работы по контракту необходимо до 15 ноября этого года

Выполнить работы по контракту необходимо до 15 ноября этого года

Поделиться

Подать заявку на участие в закупке можно до 23 мая, определить подрядчика планируется 24 мая. Выполнить работы по контракту необходимо до 15 ноября этого года.

Отметим, в 2023 году в Новосибирске установят 50 новых комплексов для фиксации нарушений правил дорожного движения. Они будут регистрировать превышение скорости, не пристегнутые ремни безопасности и прочие нарушения. НГС выяснил, где разместят устройства, а также эффективны ли такие камеры.

По теме

СветофорЗакупкиДорожное движениеКироваОктябрьский район
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter