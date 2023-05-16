На двух перекрестках в Новосибирске поставят светофоры — показываем на карте

В Новосибирске ищут подрядчика, который установит светофоры на двух перекрестках. За работы готовы заплатить более 7,6 миллиона рублей.



Информацию об аукционе на установку светофоров опубликовали на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МБУ Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения».

