Новосибирцы на машинах частично блокировали проезд к новому ЛДС — в мэрии говорят, что дорога свободна

Жители левого берега Новосибирска днем в субботу, 12 августа, частично ограничили движение по спуску с Немировича-Данченко к новому ЛДС. Об этом сообщает паблик «АСТ-54», также информацию подтвердили жители ЖК Панорама. При этом в мэрии Новосибирска НГС сообщили, что проезд свободен.
Жительница ЖК «Панорама» Анастасия, подтвердила редакции информацию о перекрытии.
О том, что на месте собрались люди, пишет и «АСТ-54»:
— Сделали они это в после того, как им был заблокирован быстрый выезд на левый берег, вследствие чего им нужно делать огромный круг (через развязки нового ЛДС. — Прим. Ред.).
На кадрах с места событий видно, что туда прибыли сотрудники ДПС.
Наша редакция обратилась за комментариями в пресс-службу ГУ МВД, там сообщили, что информация уточняется. Также мы отправили запрос в мэрию Новосибирска. Пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов ответил по телефону:
— Я только что там проезжал (на момент публикации. — Прим. Ред.). Все было свободно.
Накануне 11 августа НГС писал, что жильцам ЖК «Панорама», «Расцветай» и «Комета», которые находятся недалеко от площади Лыщинского, буквально заблокировали выезд и въезд в их микрорайон. Жители прислали в нашу редакцию более десятка жалоб на проблему. В 10 утра пришли дорожные работники, демонтировали стрелку светофора (за него жители были готовы бороться) и поставили бетонные блоки. Из-за этого некоторые водители стали поворачивать налево по пешеходному переходу, нарушая правила и создавая аварийную ситуацию.
— 11 августа в 10 утра нам заблокировали поворот / разворот и демонтировали стрелку светофора на Немировича-Данченко, напротив ЖК «Панорама». Это практически блокирует выезд из микрорайона в сторону левого берега. Вариант объезда остается только через «Сибирь-Арену» и Горский микрорайон, — утверждали возмущенные новосибирцы.
Они уверяют, а в управляющей компании подтверждают, что о произошедшем их никто не предупредил.
— Без пробки крюк занимает 10 лишних минут, а когда пробки начнутся, когда школа? Это будет уже 30–40 минут. А если матчи в ЛДС, то час и больше, — пожаловалась жительница одного из ЖК Анастасия.
Жители также сообщали, что готовы принимать меры для того, чтобы вернуть себе проезд.
Ранее НГС писал, что в Новосибирске запретили проезжать по Титова в районе Троллейной. Ограничения будут действовать до 21 сентября.