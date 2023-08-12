Новосибирцы на машинах частично блокировали проезд к новому ЛДС — в мэрии говорят, что дорога свободна

О том, что на месте собрались люди, пишет и «АСТ-54»:

— Сделали они это в после того, как им был заблокирован быстрый выезд на левый берег, вследствие чего им нужно делать огромный круг (через развязки нового ЛДС. — Прим. Ред.).



На кадрах с места событий видно, что туда прибыли сотрудники ДПС.

Наша редакция обратилась за комментариями в пресс-службу ГУ МВД, там сообщили, что информация уточняется. Также мы отправили запрос в мэрию Новосибирска. Пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов ответил по телефону:

