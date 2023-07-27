Жители боятся коллапса: новосибирцам запретили проезжать по Титова в районе Троллейной

В Новосибирске в Ленинском районе на перекрестке улиц Титова и Троллейной поменялась схема движения: теперь с Троллейной не получится повернуть на Титова. В мэрии разъяснили, какие изменения ввели на улице и когда там вернут прежнюю схему.
Что будет с дорогой
Читатель НГС сообщил, что 19 июля на пересечении улиц Титова и Троллейной установили знаки изменения схемы движения. По направлению движения по улице Титова в сторону Пермской установили знаки, что движение возможно только налево и направо на улицу Троллейную.
— То есть, проезд прямо по Титова запрещен, со стороны Пермской установлены знаки тупика, видимо Титова собираются перекрывать полностью, а это транспортная артерия для жителей «Чистой слободы». Прошу выяснить даты перекрытия и уведомить в своих новостях о предстоящем коллапсе, — обратился в редакцию с просьбой местный житель.
В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на запрос НГС ответили, что ООО «НТСК» будет ремонтировать магистральную тепловую сеть на пересечении улиц Троллейная и Титова от здания №56 по Титова до № 2а по улице Расковой.
— С 25 июля по 21 сентября 2023 года проезжую часть на Титова на первом этапе сузили в районе здания № 56 к1 на 1 полосу из 3. На 2 этапе проезжую часть по Титова закроют от здания № 56 к1 по улице Титова до здания № 76 к1 по улице Троллейной. Закрытие улицы Титова запланировано на весь период работ с 25.07 по 21.09. 2023 года, — сообщили в департаменте.
В СГК также объявили о начале работ на указанном перекрестке. В компании сообщили, что до середины сентября переложат самую крупную тепломагистраль в программе этого года диаметром 1000 мм и протяженностью 146 м в однотрубном исчислении.
— Чтобы горожане в это время были обеспечены горячей водой, дома подключаем по временной схеме. До 14 часов 28 июля монтируем резервную систему коммуникаций. Пока идет переключение, горячей воды нет в домах микрорайонов Расточка, Северо-Чемской, Затулинка, сообщили в телеграм-канале компании.
По данным 2ГИС, на перекрестке Титова и Троллейной уже собираются пробки, а также появилась информация о ремонтных работах и сужении проезжей части на 3,5 метра.
Как будут ходить трамваи
Также на сайте мэрии указано, что из-за ремонта теплосетей на левом берегу изменят схему движения трамваев.
С 22 часов 27 июля до последнего трамвая 30 июля, а также с 22 часов 3 августа до окончания движения 6 августа схема изменится у нескольких маршрутов.
Маршрут №8 будет закрыт в обоих случаях, маршрут №2 — с 3 по 6 августа.
Маршрут №10
Трамваи будут ходить по маршруту № 10 трамваи будут ходить от остановки «Бугринская роща» по Оловозаводской, Мира, Сибиряков-Гвардейцев, Вертковской, Троллейной, по 9-й Гвардейской Дивизии, Волховской, Связистов. Конечная остановка — «Юго-Западный ж/м». Такая же схема будт и в обратном направлении.
Маршрут № 15
Будут ходить от «Бугринской рощи», по Оловозаводской, Мира, Сибиряков-Гвардейцев, Покрышкина, Блюхера, Котовского, Ватутина, Широкой, Троллейной, Демьяновской, Широкой, Связистов с конечной «Юго-Западный ж/м».
Ранее НГС писал, что схемы движения автобусов тоже изменят из-за ремонта на Титова. Как они будут ходить — смотрите в публикации.