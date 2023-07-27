Жители боятся коллапса: новосибирцам запретили проезжать по Титова в районе Троллейной

В СГК также объявили о начале работ на указанном перекрестке. В компании сообщили, что до середины сентября переложат самую крупную тепломагистраль в программе этого года диаметром 1000 мм и протяженностью 146 м в однотрубном исчислении.



— Чтобы горожане в это время были обеспечены горячей водой, дома подключаем по временной схеме. До 14 часов 28 июля монтируем резервную систему коммуникаций. Пока идет переключение, горячей воды нет в домах микрорайонов Расточка, Северо-Чемской, Затулинка, сообщили в телеграм-канале компании.

