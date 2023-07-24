В Новосибирске ограничат движение на Титова — из-за закрытия проезда в городе изменят маршруты автобусов

Из-за введения ограничений на участке дороги в городе изменят маршруты общественного транспорта, в том числе шесть автобусов и двух маршруток. На период закрытия улицы Титова автобусы пустят по маршрутам:



— Автобусы №29 и 79 на участке от улицы Степной до Станиславского пустят по улицам Пермской, Пархоменко, Троллейной и Титова, далее транспорт следует по действующим схемам;



— Автобусы № 39, 94 на участке от улицы Станиславского до Связистов будут двигаться по улицам Титова, Троллейной, Пархоменко, Пермской и Титова, затем — по действующим схемам;

