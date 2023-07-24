В Новосибирске ограничат движение на Титова — из-за закрытия проезда в городе изменят маршруты автобусов

В Новосибирске введут ограничения движения транспорта на улице Титова. Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, из-за сужения и закрытия проезжей части на левом берегу города изменят маршруты автобусов и маршрутных такси.
Так, с 25 июля по 21 сентября в Новосибирске на 3,5 метра сузят проезжую часть по улице Титова в районе здания №56к1. Кроме того, специалисты закроют проезд на участке от здания №76к1 по улице Троллейной до улицы Титова, 56к1.
— Это связано с проведением АО «Сибирская энергетическая компания» работ по техническому перевооружению магистральной тепловой сети по улице Троллейной в Ленинском районе, — указано в сообщении. — Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.
Из-за введения ограничений на участке дороги в городе изменят маршруты общественного транспорта, в том числе шесть автобусов и двух маршруток. На период закрытия улицы Титова автобусы пустят по маршрутам:
— Автобусы №29 и 79 на участке от улицы Степной до Станиславского пустят по улицам Пермской, Пархоменко, Троллейной и Титова, далее транспорт следует по действующим схемам;
— Автобусы № 39, 94 на участке от улицы Станиславского до Связистов будут двигаться по улицам Титова, Троллейной, Пархоменко, Пермской и Титова, затем — по действующим схемам;
—Автобусы № 55, 57 пойдут по улицам Титова, Пермской, Пархоменко, Троллейной и Титова на участке от улицы Связистов до Станиславского.
Изменения коснутся маршруток №12 и 18. Пассажирский транспорт будет ездить по улицам Титова, Троллейной, Пархоменко, Пермской и Титова.
В середине июля стало известно, что в Новосибирске сузили проезд автомобилей на перекрестке улицы Индустриальной и проспекта Дзержинского. Ограничение ввели из-за аварийного ремонта теплотрассы.