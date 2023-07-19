Перекресток проспекта Дзержинского сузили для проезда автомобилей в Новосибирске — смотрим карту

В Новосибирске сузили проезд автомобилей на перекрестке улицы Индустриальной и проспекта Дзержинского. Информация об ограничении движения появилась в сервисе 2ГИС.
— Ограничение движения в связи с ремонтными работами, — указано в сообщении.
Как сообщил НГС местный житель, городские власти сузили проезжую часть на перекрестке по проспекту Дзержинского до двух полос. Кроме сужения, в Новосибирске перекрыли проезд по части улицы Индустриальной.
Данные о том, что в городе введут ограничения движения транспорта на перекрестке Индустриальной и проспекта Дзержинского, появились в начале июля в официальном сообществе Дзержинского района Новосибирска во «ВКонтакте». В нем сообщалось, что в городе сузят проезд на пересечении улиц из-за аварийного ремонта теплотрассы.
Ограничения планировалось ввести с
— ООО «НТСК» приносит свои извинения за доставленные неудобства, — указано в сообщении.
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.
Накануне НГС сообщал, что в Новосибирске ограничат движение транспорта по улице Серафимовича.