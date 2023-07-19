freedom
СЕЙЧАС +29°С
Пробки 6/10
usd 90.69
eur 102.03
СрочноШтормовое предупреждение объявлено на 20 июля
Все новости
Все новости

Перекресток проспекта Дзержинского сузили для проезда автомобилей в Новосибирске — смотрим карту

Ограничения действуют до конца лета

457

Индустриальная сегодня оказалась перекрыта

Поделиться

В Новосибирске сузили проезд автомобилей на перекрестке улицы Индустриальной и проспекта Дзержинского. Информация об ограничении движения появилась в сервисе 2ГИС.

— Ограничение движения в связи с ремонтными работами, — указано в сообщении.

Как сообщил НГС местный житель, городские власти сузили проезжую часть на перекрестке по проспекту Дзержинского до двух полос. Кроме сужения, в Новосибирске перекрыли проезд по части улицы Индустриальной.

Сужение на проспекте Дзержинского планировалось ввести с <nobr class="_">15 июля</nobr> по <nobr class="_">1 сентября</nobr> этого года

Сужение на проспекте Дзержинского планировалось ввести с 15 июля по 1 сентября этого года

Поделиться

Данные о том, что в городе введут ограничения движения транспорта на перекрестке Индустриальной и проспекта Дзержинского, появились в начале июля в официальном сообществе Дзержинского района Новосибирска во «ВКонтакте». В нем сообщалось, что в городе сузят проезд на пересечении улиц из-за аварийного ремонта теплотрассы.

Ограничения планировалось ввести с 15 июля по 1 сентября этого года. Кроме сужения проезжей части на перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Индустриальной, городские власти ограничили движение транспорта по улице Комбинатской.

— ООО «НТСК» приносит свои извинения за доставленные неудобства, — указано в сообщении.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.

Накануне НГС сообщал, что в Новосибирске ограничат движение транспорта по улице Серафимовича.

По теме

Проспект ДзержинскогоМэрияДзержинский районОграничение движения
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter