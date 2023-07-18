В Новосибирске ограничат движение автомобилей на Серафимовича — смотрим карту

Так, с 28 июля по 30 октября этого года в городе на Серафимовича ограничат движение на участке от пересечения с улицей Титова до здания № 18 , литера Ц по улице Титова — там находится проходная, КПП. В документе указано, что на автодороге сузят проезжую часть на три метра.

