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В Новосибирске ограничат движение автомобилей на Серафимовича — смотрим карту

Ограничение введут из-за ремонта теплосети

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Речь идет об участке автодороги вблизи городской клинической больницы № 34 по улице Титова

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В Ленинском районе Новосибирска могут ограничить движение транспорта по улице Серафимовича. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте мэрии 18 июля.

Речь идет об участке автодороги вблизи городской клинической больницы № 34 по улице Титова. В документе указано, что ограничения введут на двух участках улицы Серафимовича.

Так, с 28 июля по 30 октября этого года в городе на Серафимовича ограничат движение на участке от пересечения с улицей Титова до здания № 18, литера Ц по улице Титова — там находится проходная, КПП. В документе указано, что на автодороге сузят проезжую часть на три метра.

Кроме того, во время ограничений в Ленинском районе введут прекращение движения транспорта от здания по улице Титова, 18, литера Ц до здания по улице Плахотного, 23. Власти планируют обеспечить объезд участка перекрытия по дорогам общего пользования.

В проекте постановления указано, что ограничения могут ввести в связи с проведением земляных работ для капитального ремонта тепловой сети по улице Серафимовича. Их выполнит ООО «Новосибирская Теплосетевая Компания».

Под Новосибирском 30 июля прекратят движение по дороге напротив аэродрома Мочище. Временное ограничение будет действовать с 6 утра до 17 часов вечера.

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Ограничения движенияСерафимовичаМэрия Новосибирска
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