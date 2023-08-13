Усложнили транспортную доступность. Бастрыкин заинтересовался запретом выезда из микрорайонов в Новосибирске

Но в мэрии сообщили, что изменения схемы движения обусловлено «необходимостью повышения пропускной способности». При этом регулируемый светофором выезд с жилого комплекса не учитывал интересы жителей всего левобережья, а опасения новосибирцев назвали необоснованными.