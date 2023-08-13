freedom
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 1/10
usd 98.21
eur 107.97
Тема дняБастрыкин заинтересовался запретом выезда из ЖК
Все новости
Все новости

Усложнили транспортную доступность. Бастрыкин заинтересовался запретом выезда из микрорайонов в Новосибирске

Накануне жители перекрыли дорогу к новому ЛДС

4 357

Схему движения поменяли несколько дней назад, теперь жильцам, чтобы попасть на левый берег, придется делать крюк

Поделиться

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался запретом выезда из ЖК «Панорама», «Расцветай» и «Комета» в Новосибирске. После случившегося следователи начали проверку.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области, в социальных сетях появилась информация о том, что местные власти закрыли проезд по дороге, сообщив, что прошлая схема движения была временной. Тем самым транспортную доступность усложнили нескольким жилым комплексам и вызвали недовольства жильцов.

— По данному факту следственным управлением СК России по Новосибирской области начата процессуальная проверка, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Александр Бастрыкин поручил руководителю местного Следственного комитета Евгению Долгалеву представить доклад о ходе и результатах проверки.

11 августа в Новосибирске жильцам ЖК «Панорама», «Расцветай» и «Комета», которые находятся недалеко от площади Лыщинского, заблокировали выезд и въезд в их микрорайон. На участке демонтировали стрелку светофора и поставили бетонные блоки, на следующий день жители левого берега частично ограничили движение по спуску с Немировича-Данченко к новому ЛДС.

Но в мэрии сообщили, что изменения схемы движения обусловлено «необходимостью повышения пропускной способности». При этом регулируемый светофором выезд с жилого комплекса не учитывал интересы жителей всего левобережья, а опасения новосибирцев назвали необоснованными.

ДорогаСветофорМикрорайонЖК ПанорамаСледственный комитетСУ СК по Новосибирской областиАлександр БастрыкинМэрия Новосибирска
  • ЛАЙК8
  • СМЕХ9
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter