Усложнили транспортную доступность. Бастрыкин заинтересовался запретом выезда из микрорайонов в Новосибирске

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался запретом выезда из ЖК «Панорама», «Расцветай» и «Комета» в Новосибирске. После случившегося следователи начали проверку.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области, в социальных сетях появилась информация о том, что местные власти закрыли проезд по дороге, сообщив, что прошлая схема движения была временной. Тем самым транспортную доступность усложнили нескольким жилым комплексам и вызвали недовольства жильцов.
— По данному факту следственным управлением СК России по Новосибирской области начата процессуальная проверка, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Александр Бастрыкин поручил руководителю местного Следственного комитета Евгению Долгалеву представить доклад о ходе и результатах проверки.
11 августа в Новосибирске жильцам ЖК «Панорама», «Расцветай» и «Комета», которые находятся недалеко от площади Лыщинского, заблокировали выезд и въезд в их микрорайон. На участке демонтировали стрелку светофора и поставили бетонные блоки, на следующий день жители левого берега частично ограничили движение по спуску с Немировича-Данченко к новому ЛДС.
Но в мэрии сообщили, что изменения схемы движения обусловлено «необходимостью повышения пропускной способности». При этом регулируемый светофором выезд с жилого комплекса не учитывал интересы жителей всего левобережья, а опасения новосибирцев назвали необоснованными.