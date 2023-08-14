«Водитель не отвертится»: могут ли водителей лишать прав за обгон «паровозиком» — мнение автоэксперта

18 мая 2023 года Верховный суд РФ вынес постановление по делу о жалобе водителя, которого лишили прав из-за обгона «паровозиком». Обычно, когда подают такую жалобу, надеются, что ее рассмотрят в положительном ключе, а тут ее рассмотрели не в пользу водителя, а наоборот — подтвердили, что решения нижних судов были верными. Автоюристы хотели создать прецедент, а Верховный суд решил, что всё было правильно.

Обгон «паровозиком» действительно считается нарушением: водитель выходит на обгон, не дав завершить маневр транспортному средству, которое движется впереди него. Когда я стал разбираться в этом вопросе, выяснил, что по сути ничего не изменилось, и бить тревогу о том, что теперь обгонять «паровозиком» нельзя, бессмысленно. Раньше таким способом обгонять было тоже нельзя.

