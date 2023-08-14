«Водитель не отвертится»: могут ли водителей лишать прав за обгон «паровозиком» — мнение автоэксперта

В мае 2023 года Верховный суд поддержал решение инспектора о лишении прав водителя за обгон «паровозиком» и признал жалобу автомобилиста на это безосновательной. Хотя в предыдущие годы суды в таких делах часто вставали на сторону водителей и отменяли лишения, ссылаясь на отсутствие состава нарушения. Но расставит ли таким решением Верховный суд точки над «i» в аналогичных спорах в будущем? Руководитель региональной федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков считает, что пока однозначно говорить о том, что водителей будут лишать прав, преждевременно, и объяснил почему. Далее — его мнение от первого лица.
18 мая 2023 года Верховный суд РФ вынес постановление по делу о жалобе водителя, которого лишили прав из-за обгона «паровозиком». Обычно, когда подают такую жалобу, надеются, что ее рассмотрят в положительном ключе, а тут ее рассмотрели не в пользу водителя, а наоборот — подтвердили, что решения нижних судов были верными. Автоюристы хотели создать прецедент, а Верховный суд решил, что всё было правильно.
Обгон «паровозиком» действительно считается нарушением: водитель выходит на обгон, не дав завершить маневр транспортному средству, которое движется впереди него. Когда я стал разбираться в этом вопросе, выяснил, что по сути ничего не изменилось, и бить тревогу о том, что теперь обгонять «паровозиком» нельзя, бессмысленно. Раньше таким способом обгонять было тоже нельзя.
В ПДД (пункт 11.2) четко указано, что водителю запрещается выполнять обгон в случае, если транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия. Если транспортное средство, движущееся по той же полосе, подало сигнал поворота налево, его обгонять тоже запрещено. Если автомобиль, движущийся за мной, начал обгон, мне обгонять тоже нельзя.
Также, например, обходя пробку и обгоняя автомобили, которые стоят, есть риск наткнуться на встречную машину, и тогда будет некуда уйти вправо — не будет места. Или если как таковой пробки нет, все едут, но медленно, и интервал между автомобилями минимальный. В этом случае водитель, увидевший «окно» и вышедший на обгон, может потом и не смочь вернуться в занимаемую полосу.
Бывает, что на короткой дистанции в 100–150 метров одновременно на обгон выходит сразу несколько машин и едут друг за другом, обходя 2–3–4–5 машин сразу, и потом перестраиваются, вклиниваясь в поток. Такое можно наблюдать на загородных трассах с большим трафиком, например по дороге на Горный Алтай между Барнаулом и Бийском. Там есть несколько мест, где, видимо, много фур ходит, а они не едут быстро. Упирается в такую фуру машина, и начинается накопление. Только на широких участках дороги можно обогнать.
Я сам как-то был в такой ситуации. Помнится, сразу после Бийска со стороны Горно-Алтайска воткнулся в такую пробку. Не снимая руки с поворотника, постоянно маневрировал то влево, то вправо, обходил сразу по 5–10 машин. У меня опыт вождения больше 25 лет, надежный и мощный автомобиль — поэтому мне в такой ситуации достаточно легко быть уверенным в своем маневре. Но если впереди меня едет, также обгоняя других, высокий автомобиль, закрывающий мне обзор, — на обгон я уже не пойду, это опасно и непредсказуемо.
Это всё уже было прописано, но практика судов показывала, что опытные водители, так называемые «прошаренные» оспаривали решения нижних судов. Есть решения конкретных судей, а есть постановления Пленума Верховного суда по списку дел, которые были проблемными, спорными. В 2019 году, например был указан перечень, что считать нарушением обгона и что считать обгоном. Именно это нарушение — «паровозик» — не было указано.
Некоторые водители апеллировали к этому постановлению Пленума, и суды, чтобы не заморачиваться, отменяли протоколы ГИБДД. Сейчас на основании этого дела теоретически может опять выйти постановление Пленума, где будет четко указан перечень нарушений при обгоне, и если в нем повторят ПДД, тогда любое такое нарушение будет нарушением правил обгона. Это может произойти, ведь постановления Пленума Верховного суда появляются по разным вопросам довольно часто.
С одной стороны, с точки зрения ПДД вообще ничего не поменялось. И сейчас, и раньше, если водитель идет на обгон, он руководствуется своим видением ситуации и степенью безопасности маневра. Для этого он смотрит в боковое зеркало перед началом маневра: если его никто не обгоняет, он выходит вперед и начинает обгон.
Будут ли инспектора ГИБДД что-то предъявлять за обгон «паровозиком» — большой вопрос. Обычно они в это не лезут. Но если будет камера фотовидеофиксации, тут человек не отвертится и, скорее всего, получит штраф. При фиксации нарушения камерой лишения прав не будет, если же нарушение заметил инспектор и составил протокол, это может привести к лишению.
Пока постановления Пленума нет — есть решение судьи Верховного суда. А у нас по закону любой судья руководствуется внутренним убеждением, поэтому закон можно и так и так повернуть — единого подхода просто нет.
Стоит ли обгонять «паровозиком», сможете ли вы доказать инспектору на дороге свою правоту — решать только вам.
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