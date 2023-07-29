«Братва едет, расступись!»: четыре иномарки без номеров и два мотоцикла дружно наплевали на ПДД — считаем нарушения

Иногда кажется, что «права купил, ездить не купил» — это не анекдот, а обычные новосибирские реалии. Особенно если посмотреть на пересечение улиц Орджоникидзе, Семьи Шамшиных и Военной в самом центре Новосибирска. Ярчайший пример — видео, которое снял в среду, 26 июля, подписчик паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте». В объектив его регистратора попала дорожная ситуация, которую возмущенный автолюбитель назвал «рекордом водительской наглости». Изучили запись и журналисты НГС вместе с автоюристом Марией Соловьевой — чтобы посчитать количество нарушений ПДД за одну минуту, а также примерную сумму штрафа, которая светит пятерке водителей.
Центр Новосибирска, середина рабочей недели, белый день. Казалось бы, даже склонные к нарушению ПДД автолюбители в такое время и в таком месте должны следить за собой быть особенно осторожны: не ровен час, попадется патруль ДПС. Вместо этого на красный сигнал светофора один за другим выскакивают Lexus, Honda Accord, два BMW разных моделей и, для полного удовольствия, мотоциклист.
Подписчики паблика «АСТ-54», посмотрев это видео, мягко сказать, пришли в негодование (и мы их отлично понимаем). Большинство возмущенных отзывов привести в СМИ невозможно из соображений приличий. Но даже самые корректные и вежливые комментаторы буквально пылали гневом.
— Только в Сибе такая конченая манера вождения! — возмутилась подписчица под ником Анжелика Анатольевна.
— Вернулись 90-е! Тачки без номеров, автомат на заднем сиденье, милиция ничего не делает, — поддерживает ее другой новосибирский автолюбитель.
Такие ассоциации пришли в голову другим водителям, которые застали указанное время или хотя бы вышли к началу 90-х из детсадовского возраста.
— Это распространенная среди россиян болезнь — боязнь зеленого сигнала, — резюмирует подписчик
Посмотрела вызывающее нервную дрожь видео и автоюрист Мария Соловьева. На видео, которое длится чуть больше минуты, она насчитала целую серию нарушений ПДД.
— Согласно пункту 6.13 ПДД, при отсутствии стоп-линии, которой здесь перед светофором нет, водитель должен остановиться перед пересекаемой проезжей частью, не создавая помех пешеходам, — напоминает правила автоюрист. — Учитывая, что перекрестком, согласно ПДД, считается непосредственно пересечение проезжих частей, от водителя требуется не выезжать на сам перекресток на красный свет. Кроме того, остановка на пешеходном переходе запрещена, так что при наличии «зебры» нужно остановиться перед ней.
Таким образом ПДД нарушили сразу шесть водителей: четыре автомобилиста и два мотоциклиста — второй остановился перед самой «зеброй». Водители иномарок допустили и другие нарушения: например, стёкла их выглядят как-то подозрительно темными, хотя передние должны пропускать в салон минимум 70% света.
Если же считать не фактические нарушения, а штрафы, окажется, что, если сотрудники ГИБДД найдут всех нарушителей, бюджет пополнится небольшой, но приятной суммой.
— Согласно части 1 статьи 12.12 КоАП РФ, проезд на запрещающий сигнал светофора влечет наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей, — напоминает Мария Соловьева. — Штраф за тонировку стекол предусмотрен в размере 500 рублей. Что касается отсутствия номеров, на новых автомобилях можно ездить без них 10 дней, если остановят на одиннадцатый, выпишут штраф от 500 до 800 рублей, а при повторном нарушении — 5 тысяч рублей или лишение прав. Но поскольку нет информации, сколько времени они ездят без номеров, я бы не считала это за нарушение.
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