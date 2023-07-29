«Братва едет, расступись!»: четыре иномарки без номеров и два мотоцикла дружно наплевали на ПДД — считаем нарушения

Подписчики паблика «АСТ-54», посмотрев это видео, мягко сказать, пришли в негодование (и мы их отлично понимаем). Большинство возмущенных отзывов привести в СМИ невозможно из соображений приличий. Но даже самые корректные и вежливые комментаторы буквально пылали гневом.

— Только в Сибе такая конченая манера вождения! — возмутилась подписчица под ником Анжелика Анатольевна.

— Вернулись 90-е! Тачки без номеров, автомат на заднем сиденье, милиция ничего не делает, — поддерживает ее другой новосибирский автолюбитель.