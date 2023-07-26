Семья с двумя детьми погибла на трассе Челябинск — Новосибирск — от машины осталась груда металла

Сегодня, 26 июля, в Омском районе на трассе Челябинск-Новосибирск произошло ДТП, в котором погибли четыре человека — водитель автомобиля «Рено» и члены его семьи, включая двоих детей.
Об этой аварии полицейским стало известно в 13:05 — в этот момент в дежурную часть сообщили о произошедшем. По предварительной версии, 39-летний водитель «Рено» на 834 километре трассы выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой «Скания», которой управлял 50-летний мужчина.
Все четыре человека, которые находились в салоне «Рено» погибли. Это сам водитель, 43-летняя женщина, и двое детей — 14-летний юноша и 11-летняя девочка. Как пояснили корреспонденту NGS55.RU в отделе пропаганды БДД областной Госавтоинспекции, в автомобиле находилась семья из Тюмени.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия.
В этом году в Новосибирской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса. В результате погиб водитель легкового автомобиля и его 3-летний сын, позже в реанимации скончалась супруга.