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Семья с двумя детьми погибла на трассе Челябинск — Новосибирск — от машины осталась груда металла

Детям было 11 и 14 лет

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Автомобиль превратился в груду металла

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Сегодня, 26 июля, в Омском районе на трассе Челябинск-Новосибирск произошло ДТП, в котором погибли четыре человека — водитель автомобиля «Рено» и члены его семьи, включая двоих детей.


Об этой аварии полицейским стало известно в 13:05 — в этот момент в дежурную часть сообщили о произошедшем. По предварительной версии, 39-летний водитель «Рено» на 834 километре трассы выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой «Скания», которой управлял 50-летний мужчина.

Погибшие ехали на авто с тюменскими номерами

Погибшие ехали на авто с тюменскими номерами

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Все четыре человека, которые находились в салоне «Рено» погибли. Это сам водитель, 43-летняя женщина, и двое детей — 14-летний юноша и 11-летняя девочка. Как пояснили корреспонденту NGS55.RU в отделе пропаганды БДД областной Госавтоинспекции, в автомобиле находилась семья из Тюмени.

Судя по фото, удар был страшной силы

Судя по фото, удар был страшной силы

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Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

В этом году в Новосибирской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса. В результате погиб водитель легкового автомобиля и его 3-летний сын, позже в реанимации скончалась супруга.

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