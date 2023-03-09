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Срочно3-летний ребенок погиб в ДТП под Новосибирском
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Автомобиль врезался в рейсовый автобус под Новосибирском — в аварии погиб 3-летний ребенок

В результате ДТП погибли два человека

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ДТП произошло примерно в 17:30 в Ордынском районе

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Вечером 9 марта в Новосибирской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в результате аварии погибли два человека, в том числе трехлетний ребенок.

По данным ведомства, столкновение произошло примерно в 17:30 в Ордынском районе на автодороге К-17Р Новосибирск — Кочки –Павлодар. 36-летний водитель автомобиля Honda Civic ехал в сторону рабочего поселка Ордынское, но, по предварительным данным, не справился с управлением.

Машина столкнулась со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser и пассажирским рейсовым автобусом KIA Grandbird. Общественный транспорт выполнял маршрут Славгород — Новосибирск.

— В результате происшествия травмы, несовместимые с жизнью, получили: водитель автомобиля Honda (35-летний мужчина), несовершеннолетний пассажир (3-летний мальчик), — указано в сообщении. — 30-летняя женщина и 5-летний мальчик (пассажиры автомобиля Honda) бригадой скорой медицинской помощи доставлены в районную больницу, характер травм уточняется. Дети находились на заднем сиденье автомобиля в детских удерживающих устройствах.

Между тем в ведомстве уточнили, что в рейсовом автобусе в момент ДТП находилось 9 пассажиров, им медицинская помощь не понадобилась. 62-летний водитель автобуса травм не получил, 57-летний водитель автомобиля Toyota за медицинской помощью не обращался

В начале марта в Тогучинском районе произошло смертельное ДТП. 57-летняя женщина на Nissan Tino вылетела на встречку, столкнувшись с грузовиком с полуприцепом.

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