Женщина на Nissan Tino въехала в фуру под Новосибирском и погибла: от удара грузовик перевернулся

Вечером 7 марта на автодороге К-19Р Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий в Тогучинском районе произошло смертельное ДТП.
— При неустановленных обстоятельствах женщина не справилась с управлением, выехав на полосу встречного движения. В результате столкновения с автомобилем Shacman от полученных травм на месте скончалась женщина-водитель автомобиля Nissan. В настоящее время проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, — сообщили НГС в ГИБДД региона.
6 марта пьяный водитель «Инфинити» врезался в «Хёндэ» под Искитимом — погиб один человек. Трагедия произошла недалеко от мраморного карьера.