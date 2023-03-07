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Женщина на Nissan Tino въехала в фуру под Новосибирском и погибла: от удара грузовик перевернулся

Женщина выехала на встречку, где произошло лобовое столкновение

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Устанавливаются причины убийственного маневра водителя Nissan

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Вечером 7 марта на автодороге К-19Р Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий в Тогучинском районе произошло смертельное ДТП. 57-летняя женщина на Nissan Tino вылетела на встречку, столкнувшись с грузовиком с полуприцепом.

— При неустановленных обстоятельствах женщина не справилась с управлением, выехав на полосу встречного движения. В результате столкновения с автомобилем Shacman от полученных травм на месте скончалась женщина-водитель автомобиля Nissan. В настоящее время проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, — сообщили НГС в ГИБДД региона.

6 марта пьяный водитель «Инфинити» врезался в «Хёндэ» под Искитимом — погиб один человек. Трагедия произошла недалеко от мраморного карьера.

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