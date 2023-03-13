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Скончалась женщина, которая попала вместе с семьей в ДТП на новосибирской трассе

В аварии погибли ее младший сын и муж, старшего ребенка вывезли на вертолете

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По словам родственников, мама умерла сегодня ночью

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30-летняя Елена умерла в больнице после аварии с рейсовым автобусом на трассе в Новосибирской области. Родственники продолжают искать свидетелей ДТП, в котором пострадала семья.

— Сегодня ночью Лена умерла, — сообщил НГС родственник пострадавших.

Информацию о смерти женщины подтвердили НГС в региональном Минздраве.

Семья из четырех человек находилась в автомобиле Honda Civic, после столкновения погибли 33-летний мужчина и 3-летний младший сын. 30-летняя Елена была в тяжелом состоянии в реанимации в Ордынской больнице. Старшего 5-летнего сына транспортировали в Новосибирск на вертолете, сейчас он находится в реанимации в областной больнице.

Ранее в Министерстве здравоохранения Новосибирской области сообщили НГС, что пострадавшие находятся в отделении реанимации. Их состояние тяжелое и крайне тяжелое.

Смертельная авария из трех автомобилей произошла 9 марта на Ордынской трассе. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, по предварительным данным, водитель автомобиля Honda Civic ехал в сторону рабочего поселка Ордынское, но не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser и пассажирским рейсовым автобусом KIA Grandbird.

Если вы стали свидетелем аварии, у вас есть фотографии или видео с места происшествия, свяжитесь с родственниками пострадавших, работает WhatsApp: +7 913 941-75-66.

В прошлом году произошла страшная авария. Маму и двухлетнюю девочку сбил автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе в Искитиме.

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