Скончалась женщина, которая попала вместе с семьей в ДТП на новосибирской трассе

30-летняя Елена умерла в больнице после аварии с рейсовым автобусом на трассе в Новосибирской области. Родственники продолжают искать свидетелей ДТП, в котором пострадала семья.
— Сегодня ночью Лена умерла, — сообщил НГС родственник пострадавших.
Информацию о смерти женщины подтвердили НГС в региональном Минздраве.
Семья из четырех человек находилась в автомобиле Honda Civic, после столкновения погибли
Ранее в Министерстве здравоохранения Новосибирской области сообщили НГС, что пострадавшие находятся в отделении реанимации. Их состояние тяжелое и крайне тяжелое.
Смертельная авария из трех автомобилей произошла
Если вы стали свидетелем аварии, у вас есть фотографии или видео с места происшествия, свяжитесь с родственниками пострадавших, работает WhatsApp:
В прошлом году произошла страшная авария. Маму и двухлетнюю девочку сбил автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе в Искитиме.